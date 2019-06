Considerado uno de mejores del mundo, este centro de esquí es conocido como “el Saint-Tropez de los Alpes”. En esta nota te contamos por qué este destino es cada vez más elegido por grupos de amigos que buscan nieve y diversión asegurada.

Val-d'Isère se encuentra ubicada en una de las zonas esquiables más populares en Europa. Junto a su localidad vecina de Tignes forma parte del llamado Espacio Killy, un espacio de 300 kilómetros esquiables: sin dudas uno de los más extensos del mundo y el paraíso de cualquier aficionado.

En cuanto a temporada, la altitud y las instalaciones de Val d'Isère son garantía de nieve en pleno invierno europeo lo que asegura buena calidad de esquí. No por nada en estas pistas, se entrenan los mejores riders del mundo.

¿Pero por qué dicen que “quien lo visita vuelve”? ¿Qué tiene de especial que no tengan otros dominios? “Más que una estación de esquí, Val d’Isère es un pueblo con miles de facetas. Deambular en las calles es un verdadero placer, ya sea para hacer compras, buscar un restaurante típico, un bar con buen ambiente… o admirar los fuegos artificiales “, informan desde la Oficina de Turismo de Francia.

Y es que, a la hora de buscar un destino para vacacionar, sobre todo si es en la nieve, todo lo que pasa fuera de las pistas suma a la hora de elegir, y en eso, Val-d’Isére se torna una opción inigualable sobre todo para los jóvenes adultos que viajan en busca de diversión.

Val d’Isere es conocido como “el Saint-Tropez de los Alpes” ya que tiene el mejor after ski de la región: “La Folie Douce” es una disco al aire libre en medio de las pistas, y es el punto más famoso de los clubes de montaña de la región.

Desde que abrió sus puertas en 1980, La Folie Douce se convirtió rápidamente en EL lugar ideal para el après-ski en las pistas. Esto es gracias a su combinación única de música en vivo, DJs, bailarines y artistas. Sin embargo, es más que un simple bar. También ofrece deliciosa comida gourmet en sus tres restaurantes, uno de los cuales es atendido por el chef Franck Mischler, que cuenta con dos estrellas Michelin.

Como si la fiesta de primer nivel y la gastronomía de lujo fuera poco, el pueblo de Val d’Isère cuenta también con los mejores resorts de nieve, para brindarle a los visitantes una experiencia 360. Y si de experiencia completa se trata, Club Med, líder en resorts All Inclusive y con presencia en los mejores dominios esquiables del mundo, ¡tiene un resort tan bien ubicado que te permite salir de la cama directo a las pistas!

Club Med Val d’Isère es un Resort 4Ψ con Espacio 5Ψ (ideal para aquellos que buscan intimidad), y está ubicado a 1.850m de altitud dentro de Espace Killy. Como en todo Village de esquí de la cadena francesa, el sistema Premium All Inclusive conjuga además de pensión completa (desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, bar & snacking), clases grupales de esquí y snowboard y pistas para todos los niveles, además de todos los pases a medios de elevación, y accesos preferenciales para las pistas.

Además, el rental de equipos está dentro del village y a través de su App, el huésped puede elegir todo el equipamiento de nieve (tamaño de botas, tabla, casco, etc) para su estadía, que los estará esperando en sus propios lockers climatizados, con la ventaja de no tener que hacer filas y no perder tiempo.

Si querés entonces ir al mejor centro de esquí del mundo, vivir la verdadera fiesta de La Folie Doucé, comer como un rey y tener unas verdaderas vacaciones de Ski All Inclusive, la cadena ofrece paquetes para estadías de una semana a partir de ARS 55,308 para la temporada 2020.