El call center Hey Latam explicó a través de un comunicado su situación

En el primer trimestre de 2020 comenzamos un proceso de reestructuración, que se vio interrumpido por la pandemia, agravando profundamente la situación de la compañía, por una pérdida incalculable de ventas y baja de contratos de clientes, generando una reducción estrepitosa en la facturación.

Mes contra mes, nuestros ingresos siempre fueron inferiores a los de 2019, lo que nos puso en la situación de requerir y percibir el beneficio ATP desde abril hasta setiembre de este año a los fines de afrontar el pago de salarios, ATP que nos fue negado para el pago de los correspondientes al mes de octubre del 2020, motivo por el cual y a fin de poder cumplir con dicho salario, la empresa solicitó el préstamo estatal con fianza personal de sus socios. Esté préstamo recién fue liberado ayer y hoy se cancelan todos los salarios pendientes de octubre. Esta evolución, junto con la imposibilidad de despido decretada por el PEN, ha hecho que la empresa agote absolutamente todos los recursos para mantenerse operando, no siendo nuestra intención dejar sin trabajo a unos 180 colaboradores, a los cuales se les está ofreciendo la concertación de acuerdos de desvinculación voluntarios.

No tenemos otra herramienta, y para cumplir con la manda legal de no seguir acumulando deuda que la empresa no va a poder pagar, nos vimos en la obligación de finalizar la actividad el próximo 30 de noviembre.

Esta decisión no es fácil, pero tampoco improvisada ni mucho menos irresponsable.

Por último, agradecemos a todos los colaboradores que nos han acompañado todos estos años".