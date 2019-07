Victoria Palmero Korman tiene 6 años y recién está dando sus primero pasos con la escritura. Pero eso no es impedimento para que la alumna de la Escuela Brigadier Estanislao López sueñe con contar su propia historia. "Mi vida yo escribiría", cuenta segura Victoria. Y en un giro que refleja su creatividad y el aspecto lúdico de la escritura, confiesa: "Recién estoy empezando a escribir, todavía no sé lo que escribo pero me gusta escribir"

"Me gusta escribir sobre las cosas que pasan, que son buenas para la vida", agrega la nena. Frente a la cámara de La Capital, Victoria se muestra desinhibida desde el primer momento. El video que acompaña esta nota es muestra de su encanto. Gesticula, mueve las manos, revolea los ojos, hamaca los pies que cuelgan de la silla alta donde está sentada. Cada palabra Victoria la expresa con gracia.

Dice que ahora va a empezar a leer Gaturro, el personaje de Nik. Revela que si bien le gusta leer en su casa, principalmente lo hace en la escuela.

En ese juego de la escritura, Victoria dice que también le gusta reescribir cuentos o historias que ya existen. Ya lo hizo con Harry Potter, el joven mago creado por J. K. Rowling, y también con la canción Por qué te vas, de Tini Stoessel. Y con absoluta soltura, comienza a entonar el estribillo de la canción: "Te prometo no llorar / esperarte y no olvidar / regálame un último beso que me haga soñar".