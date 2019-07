Velasco y los aprendizajes del error

Una charla mano a mano entre Sergio Hernández y Julio Velasco podría pensarse como meramente deportiva. Pero el diálogo entre el entrenador de la selección de básquet y el entonces DT del equipo argentino de vóley fue más allá de tácticas y estrategias. Hablaron sí del deporte, pero también de sus enseñanzas, de los valores y de los aprendizajes que se obtienen del error y de las frustraciones como anticuerpos necesarios para la vida.

Velasco es una voz autorizada para hablar del deporte y de sus aprendizajes. Fue ayudante del coreano Young Wan Sohn en la selección nacional que consiguió el bronce en el Mundial de Buenos Aires 1982 y como DT ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Durante la década del 90 dirigió a la selección italiana, con la que ganó dos mundiales, cinco veces la Liga Mundial y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En su juventud, Velasco estudió filosofía, militó en un centro de estudiantes de la La Plata y emigró del país tras el secuestro de su hermano Luis, durante la última dictadura cívico militar.

En un largo diálogo registrado para el canal DeporTV, Velasco habló del triunfo en el juego en tanto objetivo, que "la diversión está en probar a ganar", pero que "la cosa se deforma" cuando se cree o se impulsa la idea de que "si no ganás, no valés".

"Esto no significa estar contento con perder, sino que hay que saber perder y aceptar que quizás ese día el otro fue mejor", señala quien fue entrenador de la selección argentina de vóley entre 2014 y 2018. Es entonces cuando Velasco habla del valor educativo del deporte, aunque atravesado "por los padres que creen que sus hijos son los mejores solo porque son sus hijos". Y explica: "Los pibes tienen problemas en la escuela y el problema es la maestra. Los padres van y la increpan a la maestra. Si un pibe tiene un problema en la escuela y le decís que el problema no sos vos sino la escuela, ¿cómo hacés para que tenga feedback ese pibe si él siempre tiene razón?".

Inseguridades

Velasco advierte que ese tipo de situaciones también se presentan en el deporte, sobre todo en divisiones inferiores y la inseguridad que sienten muchos chicos ante el error: "Es no tener anticuerpos a la frustración, porque si nunca me equivoqué la culpa es de otro. Pero después voy a la selección juvenil o a un equipo X a jugar y entran los miedos y la inseguridad a equivocarse ¿De dónde viene todo eso? Viene que desde chicos se les da siempre la razón, en lugar de decirle «hoy está bien, hoy está mal». Pero que no pasa nada, no es que no servís o sos una porquería. Entonces «no le digo que está mal porque se pone mal». Pero está bien que se ponga mal, lo que no está bien es que se ponga demasiado mal, que crea que no vale porque cometió un error".

Para Velasco, los entrenadores de divisiones inferiores tendrían que hablar más con los padres sobre estos temas y ayudar a comprender que el error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje.

En mayo pasado Velasco anunció su retiro de la actividad, aunque poco tiempo después asumió como director de los seleccionados juveniles de la Federación Italiana de Vóley. En aquella despedida de mayo, escribió una carta donde agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y afirmó: "Un entrenador no es más que su propio equipo. Todo lo que hace un entrenador es ayudar a sus jugadores para que puedan hacerlo. Ahora mismo recuerdo a cada uno de ellos. No solo los más fuertes. Porque muchas veces un entrenador aprende más enseñando a esos jugadores que las cosas no son fáciles".