Valentina, la enojosa

Marisa, la mamá de Valentina, entró despacio y con un dulce beso y una caricia en sus revoltosos y oscuros rulos la despertó.

—Arriba, mi amor, el día está hermoso y el desayuno ya está preparado.

—¡Ufa, mamá! ¿Hoy también tengo que ir a la escuela?

—Sí, Valentina, como todos los lunes, como todos los días.

Ese lunes no tenía nada de especial, pero la enojosa Valentina estaba empecinada en mirar siempre el lado feo de las cosas. Sacudió su cabeza, entró al baño y...

—¡Mamá! ¡El agua está helada!

—Abrí un poquito la caliente y listo.

—¿Siempre tengo que abrir las dos canillas? Por eso no puedo hacer rápido.

Cuando agarró la pasta de dientes...

—¡Mamá! No me gusta la de color rosa, me gusta la blanca.

—Pero, Valentina, la semana pasada me dijiste que te gustaba la rosa.

—Bueno, mamá, eso fue la semana pasada ¿Por qué no me preguntaste esta semana?

Al sentarse en la mesa a desayunar...

—¡Mamá! ¡El chocolate está hirviendo!

—Me dijiste que lo querías más caliente, Valentina.

—Sí, más caliente, pero no hirviendo.

Todos los comentarios de Valentina eran desagradables. Nada le caía bien, siempre contesta de mal modo, pedía las cosas con cara gruñona y tenía modales que a veces eran violentos.

Ese día, al llegar a la escuela, la directora les dio una estupenda noticia.

—Buenos días, alumnas, buenos días alumnos, estoy muy contenta porque hoy comienza un concurso. Quienes quieran participar deben escribir un cuento, y debo aclararles que tiene que ser escrito de a dos.

El murmullo y los comentarios en el patio de la escuela fueron explosivos y todos los chicos comenzaron a buscar con quién lo escribirían.

—Candela, ¿lo hacemos juntas?

—¡Claro! —respondió Lucía.

—Lucas, ¿escribimos uno de fútbol?

—Sí, Pablo, pero yo quiero ser el que haga los goles.

Y así toda la escuela se convirtió en un enjambre de ideas, de amigos y de alegría, pero Valentina, con sus malos modales y su cara de enojada, se quedó sola.

Ya de regreso en su casa, mamá Marisa le preguntó:

—¿Cómo te fue hoy, Valentina? ¿Tenés muchas tareas?

—Feo me fue. ¿Cómo querés que me vaya? Y además no me dieron nada de tareas porque hay un concurso en el cual no pienso participar. ¿Qué voy a hacer si no tengo tareas? Me voy a aburrir.

—¿De qué se trata el concurso?

—Hay que escribir un cuento con algún compañero.

—¡Qué hermoso! Si no tenés tareas, ¿por qué no lo escribís?

—El concurso no me interesa, y todos mis compañeros son unos aburridos.

Valentina dio media vuelta, dio un portazo y se encerró en su pieza.

Marisa, la mamá, abrió la puerta del dormitorio y le dijo:

—Valentina, como primera medida quiero decirte que golpear la puerta así es una falta de respeto, así que vas a tener que pensar en cómo pedir disculpas, pero además, quiero que te sientes conmigo y que me escuches, voy a contarte una historia.

Mamá Marisa, con paciencia de madre, le explicó a su hija que la historia que le contaría era una fábula de Esopo.

—¿Y qué es eso, mamá?

—Cuentan los libros que Esopo fue un señor griego que vivió hace muchísimos años y que escribió historias que siempre dejan un mensaje.

Valentina se sentó en la cama, al lado de su madre, y la miró esperando escuchar esa historia.

“Resulta que un día el sol y el viento hicieron una apuesta, el viento dijo:

—Te apuesto a ver cuál de los dos hace que ese señor que va allá caminando, se saque más rápido la campera.

El sol aceptó y entonces el viento comenzó a soplar y resoplar, pero el señor cada vez agarraba más fuerte su campera tratando de que no se le vuele. El viento, ya cansado dijo:

—Ahora te toca a vos. Vas a ver que no podés.

El sol suavemente comenzó a aumentar su sonrisa y a entregar acogedores rayos, y el señor, muy contento, en solo un minuto se sacó su enorme campera”.

Valentina se dio cuenta de lo que su mamá había querido explicarle, la abrazó angustiada y le dijo:

—Perdoname, mamá, te prometo que voy a esforzarme por no contestar mal y de ahora en adelante voy a cambiar mi cara de enojada.