Una obra para reflexionar sobre los derechos de niñas y niños

Con entrada libre y gratuita, el próximo jueves 29 de agosto a las 19 se presentará en Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento) la obra ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Escrita y dirigida por el juez Marcelo Molina, el espectáculo teatral es acerca de la problemática de la vulnerabilidad y transcurre durante una mañana en un Juzgado de Familia.

"¿Vos sos el papá? ¡Andá! ¿Sabés qué? Vos sos un caradura, ni te acordás que tenés a los otros y te venís a hacer el papá de... este". Este es uno de los diálogos presentes en la obra, una adaptación para el teatro del libro homónimo publicado por Molina con refexiones e historia sobre su paso por el Juzgado de Familia.

El título de la obra (y del libro) hace referencia a la pregunta de una nena que visitó a Molina en su despacho. Había ido junto a sus hermanitos, a la espera de una familia que los recibiese "y les diese aquello que sus padres no habían podido". Mientras dibujaban, la nena levantó la vista del papel y le dijo: "¿Vos sos el que nos va a buscar una mamá? Nosotros queremos vivir con una mamá ¿cuánto falta?". "Un tiempito" le respondió el juez. La nena entonces repreguntó: "Y ¿cuánto tiempo es un tiempito". "La pregunta de esta pequeñita me desgarró —dice Molina en el libro — Ese tiempito ya había sido mucho para estos tres niños. Sabía sólo que no podía precisar cuánto más debían esperar. Les contesté: no lo sé, pero trataré que sea poco".

Las entradas para presenciar ¿Cuánto tiempo es un tiempito se retiran en la boletería de la sala.