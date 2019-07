Una campaña en defensa de la universidad pública y gratuita

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzó una campaña para conmemorar los 70 años del decreto de 1949 que estableció la gratuidad en los estudios universitarios públicos. Mediante cortos audiovisuales de poco más de dos minutos, estudiantes, docentes, académicos, rectores y hasta funcionarios del gobierno nacional comparten su experiencias por las aulas y destacan el rol de la educación superior en la actualidad. Entre otros, brindan su testimonio Adrián Paenza, Dora Barrancos, Diana Maffía, Fortunato Mallimaci y hasta el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. El CIN convoca a sumarse a la campaña a través de las redes sociales, con los hashtags #YoCreo, #PúblicaYGratuita y #GratuidadUniversitaria

"La educación pública y gratuita fue muy importante para mí personalmente, para mi grupo familiar. Y era el lugar donde nos juntábamos todos: los que podían y los que no podían", recuerda en el primer spot Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham y presidente del CIN, el órgano que nuclea a las máximas autoridades universitarias del país. Destaca además que a las instituciones de educación superior de la Argentina "acceden aquellos que, en muchos países de nuestro continente, no acceden". Y que aunque muchos no terminen, "el hecho de acceder, transcurrir, estar y compartir (en la universidad) produce que la sociedad tenga más aspiraciones de igualdad".

En la misma línea se expresa la socióloga Dora Barrancos, para quien "la universidad argentina permitió que muchísima gente de clase media limitada pudiera formase en ella, hacer carrera y aún mantener una posibilidad para la sobrevivencia". "Si la universidad no fuera gratuita —agrega Barrancos en un el video que grabó para la campaña— habría una mengua de ciudadanía, un retroceso de derechos".

Embed

Familias trabajadoras

El sociólogo e investigador del Conicet Fortunato Mallimaci es otro de los que brinda su testimonio para la campaña. Recuerda que viene de una familia de trabajadores que fruto de la gratuidad pudo estudiar en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y llegar a ser docente e investigador. "Creo que la universidad pública, gratuita y democrática es central para un país que quiere luchar por los derechos, emanciparse y liberarse", afirma Mallimaci.

"Mi padre, hijo de campesinos muy pobres, pudo acceder a la educación universitaria gracias a una beca que en el año 1949 le otorgó el gobierno de Perón. Y gracias a esa beca y a la gratuidad de la enseñanza superior pudo recibirse de médico", describe por su parte Mario Lozano, actual director general del CIN y exrector de la Universidad Nacional de Quilmes. Y agrega: "A partir de ahí toda la familia entendió que la educación superior era un proyecto de vida para cada uno de ellos".

Diana Maffía es filósofa de la UBA y cuenta su historia en uno de los spots: "Vengo de una familia de inmigrantes. Mis abuelas y abuelas eran inmigrantes. Mi papá, de trece hermanos, fue el único que estudió. Lo hizo en la escuela y en la universidad pública. Y yo soy la única de sus cuatro hijos que estudió en la universidad". Más adelante explica que "esa movilidad social y posibilidad de hacer una vida profesional, aún con las perspectivas de alguien que viene sin nada, es lo que da la universidad pública. El formar parte de un colectivo, de una comunidad de producción de conocimientos. Y lo da sin restricciones, porque es pública y gratuita".

Para el matemático y periodista Adrián Paenza, "una de las cosas más importantes que ha logrado la Argentina es poder proveer educación gratuita, pública, laica y obligatoria". Subraya además que "todo lo que tenga que ver con la educación, sea analógica o digital, acceso a la formación e información, tiene que estar garantizada por el Estado, porque es la única manera de angostar la brecha entre aquellos privilegiados como yo y aquellos que han sufrido y sufren esta continuidad de políticas estatales que los ningunean y los abandonan".

"Si la universidad no fuera gratuita habría una mengua de ciudadanía y un retroceso de derechos"

Igualdad de posibilidades

Funcionarios del gobierno nacional también se sumaron a la iniciativa. En uno de los videos, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiario, cuenta que es el primer universitario en su familia, que pudo estudiar "porque en la Argentina existe la universidad pública" y que esa experiencia despertó su "vocación de servicio", para "devolverle a la sociedad lo que la sociedad me había dado, permitiéndome estudiar". Respecto de la gratuidad universitaria, dijo que "da igualdad de oportunidades" pero que hay que trabajar para agregarle "igualdad de posibilidades".

A su turno, el secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini, afirma que la universidad pública le dio la posibilidad de formarse, desarrollarse y encarar su proyecto de vida con libertad. "Soy hijo de una universidad pública del conurbano bonaerense (egresó de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y gracias a ella pude crecer y participar en los órganos de cogobierno", agrega Domenichini, quien en su etapa estudiantil fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).