Un texto premiado y un homenaje a un soldado de Malvinas

Una día, mientras estaban comiendo, el papá de Alejo Zoloaga le contó la historia de Oscar Poltronieri, el soldado que combatió en 1982 en la Guerra de Malvinas y que en una batalla en el monte Dos Hermanas logró con una acción heroica hacer retroceder a las fuerzas británicas y permitir así que se replieguen los combatientes argentinos. “El ejército inglés, como estaba lejos, creyó que habían mandado refuerzos y retrocedieron. Él solo hizo retroceder al ejército inglés”, explica Alejo. Poltronieri es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar Argentina: la Cruz al Heroico Valor en Combate.

La historia a Alejo le quedó picando y cuando el año pasado surgió la posibilidad de participar en un concurso organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se entusiasmó con la idea de contar sobre ese soldado heroico que combatió en el sur. Participaron chicos de distintas escuelas de la provincia y él obtuvo el primer premio.

Alejo tiene 13 años y asiste a la Escuela Natividad del Señor, de barrio Rucci. “Escribo de todo un poco, me gusta escribir más narrativa, cuentos y sobre hechos verídicos o que impacten”, cuenta el adolescente. Dice que siente a la escritura “como una salida”, porque deja “fluir” su imaginación y “saca todo”.

Yo me quedo

De repente a unos metros pudieron ver al ejército inglés, fue como si el tiempo se paralizara, en un momento se escucha un sonido de bala, Inglaterra contra Argentina ¡Ojalá fuera un partido de fútbol! Al comenzar el enfrentamiento todo era gritos, caos, bombas y muerte. Hay bajas tanto de un país como del otro.

Al pasar las horas de sangre y horror, gran Bretaña comenzó a tomar el control, haciendo retroceder a todo el ejército argentino. Oscar no lo podía creer, sus compañeros que estaban adelante suyo iban a morir. Algo había que hacer ¡Retirada! Se le escucha decir a un oficial. Oscar, tomando coraje, para no dejar morir a sus hermanos, gritó fuertemente, yo me quedo. Era una locura. Tomó su arma con todas sus fuerzas y comenzó a disparar al mismo tiempo que corría de un lado al otro. Sus balas fueron milagros para sus compañeros ya que pudieron escapar por la ayuda de Oscar.

Alejo Zoloaga, 13 años

(*) Extracto de “Yo me quedo”, texto que ganó el primer premio en un concurso de la Sade.