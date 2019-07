Un reggaetón contra el sexismo

"Tú serás mío, lo tienes bien claro. De mi lado no escaparás", dice la letra del reggaetón que cantan a coro un grupo de chicas, mientras la cámara enfoca a adolescentes varones imitando poses sexys que suelen realizar mujeres en muchos videoclips de moda. En el video se muerden el labio en primer plano, se mojan la remera, bailan en trencito y hasta intentan seducir a la cámara todo enjabonados mientras lavan un auto. Y la música sigue: "Por más que quieras resistir, aunque lo intentes no podrás huir". Hasta que el reggaetón se interrumpe y las cantantes hablan a cámara: "Un momento ¿Algo no cuadra verdad? Así es como nos sentimos nosotras con las letras machistas".

El mensaje lo da un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Montserrat Roig, de Elche (Alicante, España), quienes escribieron la canción en contra de las letras sexistas. El corto de casi 3 minutos fue finalista del proyecto "Construir la paz desde la escuela, organizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), del que participaron unos 3.500 alumnos junto a sus docentes. Los videos, guionados por los propios chicos y chicas, tenían la consigna de promover en los jóvenes "conciencia crítica sobre la realidad global y compromiso para el desarrollo de una cultura de la solidaridad y la paz, desde el punto de vista de los derechos humanos".

Sobre el final, mirando a cámara, los y las adolescente de la secundaria española dejan un mensaje coral: "La música es el mensaje universal de la humanidad. La música es cultura, identidad, es la banda sonora de nuestra vida y no la queremos machista".

Seis cortos

Al concurso se presentaron seis cortos y el de los chicos y chicas del Montserrat Roig se propuso "dar la vuelta a los reggaetones más habituales, para mostrar cómo se vería si fuese al revés. Es decir, que unas mujeres canten sobre los hombres como meros objeto de deseo sexual", señalan desde la página de la FAD. En cuanto al video en sí, que se viralizó durante la última semana por las redes sociales y que ya suma más de 40 mil reproducciones en YouTube, "busca generar sorpresa para que nos lleve a reflexionar sobre el tipo de música que consumimos".

Otro de los cortos finalistas se llama "La oficina" y habla de la discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral. El video "Los juegos morados" simboliza, a través de una carrera de atletismo, las dificultades y cargas que tienen que soportar las mujeres a lo largo de sus vidas. El corto "La mar de plástico" trata sobre la problemática de la contaminación ambiental del planeta, en especial, el impacto que los plásticos tienen en la vida marina. En "El arte de juzgar" se muestran prejuicios negativos reflejados en frases sobre inmigración, feminismo y cuerpos normativos. Finalmente, en "Mujer maravilla", mezcla la realidad y la ficción, se habla sobre la necesidad de muchas mujeres de convertirse en Wonder Woman para hacer valer sus derechos. Los seis videos están disponibles en el canal de YouTube de la FAD.

Los cortos finalistas serán compilados en un DVD y editados junto con una guía didáctica para ser usados como herramienta didáctica en las aulas de la Comunidad Valenciana.

Contra el sexismo

En una reciente entrevista con La Capital, el pedagogo español Miguel Angel Santos Guerra instó a las escuelas a introducir la temática de género y a dar batalla desde las aulas y bibliotecas contra el sexismo presente en la sociedad. Y afirmó: "La educación tiene dos componentes básicos: el componente crítico (saber pensar) y el componente ético (saber convivir). La convivencia pasa por el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, sin discriminación de raza, sexo o religión". Para Santos Guerra, "evitar la discriminación es una exigencia ética en cualquier sociedad civilizada" y por ello "la educación no es mera instrucción, supone formación en valores. Y un valor fundamental es el respeto a la persona".