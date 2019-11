Un filoso batallador contra la colonización pedagógica

"La campana que lo llamaba a clase era un cotidiano corte entre dos mundos y su formación intelectual tuvo que andar así por dos calles distintas a la vez, como la rayuela, con las piernas abiertas entre los cuadros. La escuela no continuaba la vida sino que abría en ella un paréntesis diario. La empiria del niño, su conocimiento vital recogido en el hogar y en su contorno, todo eso era aporte despreciable. La escuela daba la imagen de lo científico; todo lo empírico no lo era y no podía ser aceptado por ella, aprender no era conocer más y mejor, sino seleccionar conocimientos, distinguiendo entre los que pertenecían a la cultura que ella suministraba, y los que venían de un mundo primario que quedaba más allá de la puerta". Así advertía Arturo Jauretche en La colonización pedagógica la desconexión que veía entre la escuela de principios del siglo XX y lo que pasaba fuera de ella. Un documental ficcionalizado de canal Encuentro repasa la vida del autor del Manual de zonceras argentinas, nacido en Lincoln (Buenos Aires) el 13 de noviembre de 1901. En su recuerdo, cada año se conmemora en esa fecha el Día del Pensamiento Nacional.

El capítulo estrenado en 2016 dura casi 28 minutos, está disponible en YouTube e integra la serie Testigo de una época, producido por Malchiko para el canal estatal. Los otros episodios tienen como personajes a Leandro N. Alem, Virginia Bolten, Carlos Pellegrini, Juan Bialet Massé, Elvira Rawson de Dellepiane y el cura Gabriel Brochero.

En el capítulo dedicado a Jauretche, el actor Martín Rena es el narrador, quien presenta a Jauretche como "uno de los pensadores más ingeniosos que ha dado la Argentina, un ensayista con la lengua filosa que lo vuelve protagonista de numerosas polémicas y un escritor que combate con la palabra".

Trayectoria

El audiovisual recuerda que el escritor fue "testigo privilegiado" del proceso que derivó en la Reforma Universitaria de 1918, y que junto a otros estudiantes viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Hipólito Yrigoyen. En 1920 se instala en Buenos Aires para estudiar Derecho. Su vínculo con Homero Manzi y el yrigoyenismo, la creación de Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) forman parte del relato. También su posterior adscripción al peronismo, donde llegó a ser director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Domingo Mercante. Entre fines de los años 50 y durante la década posterior escribe sus libros más célebres: Los profetas del odio, El medio pelo y el Manual de Zonceras Argentinas.

"En el pensamiento de Jauretche —dice el narrador— confluyen la ironía socarrona del paisano que supo ser con el andar del compadrito porteño en el que se ha convertido tras tantos años en la ciudad". Una escena recuerda cuando en 1971 se bate a duelo con el general Colombo, a cargo de YPF, a quien había criticado en una nota en La Opinión. Con el retorno de Perón, Jauretche es nombrado director de Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, cargo que ejerce hasta su muerte, el 25 de mayo de 1974.

La mirada

"Mientras que otros trataron de importar el conjunto de ideas del mundo europeo y desarrollarlo en la Argentina, Jauretche junto con otros pensadores nos está planteando exactamente lo contrario: veamos las cosas desde nosotros", dijo recientemente Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que funciona en Florencio Varela, una de las casas de altos estudios creadas en los últimos años en el conurbano bonaerense.

Para quien no conozca su obra, el historiador y biógrafo Norberto Galasso recomienda comenzar "con eso de ver el mundo desde aquí, no con ojos europeos sino con una visión nacional, argentina o latinoamericana, que es lo que él planteaba"