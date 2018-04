Un encuentro con los libros en el Museo Gallardo

Esta tarde, a las 17, en el Museo de Ciencias Naturales Angel Gallardo (San Lorenzo 1949) hay un encuentro especial con la literatura infantil. A la cita están invitadas las chicas, los chicos y sus familias. Habrá lecturas y sorteo de libros infantiles. La actividad es de entrada libre y gratuita.

La propuesta se anuncia como una "Mega lectura" para el público infantil. Se presentarán cinco títulos de la editorial Libros Silvestres: Los Raros, de Marcelo Ajubita, ilustrado por Gonzalo Rimoldi; Los Tunos, los Tarkos y los Tercos, de Laura Rossi, ilustrado por Malen Lecuona; Canciones faunas, de Analía Giordanino, con ilustraciones de María Zeta; Latitas, de Federico Tnivella, con ilustraciones de Paula Schenone, y ¿Qué es? ¿Dónde está? con dibujos de Martha Greiner.

Laura Rossi es una de las escritoras invitadas al encuentro de esta tarde. Llegará con algunas lecturas de su libro Los Tunos, los Tarkos y los Tercos, del que anticipa está pensado para lectoras y lectores desde los 10 años, o esa edad que ya tienen una lectura independiente. De Los Tunos... dice que "son relatos muy breves, microcuentos, donde hay también fragmentos descriptivos". Se trata de tres pueblos, donde cada lectura es una entrada a la idiosincrasia de lo que hacen esos pueblos. "Son muy distintos en apariencias, pero al final entendemos que nos preocupan y duelen las mismas cosas", anuncia sobre estas historias.

"Algo que me gusta como lectora es que se puede leer salteado", comenta invitando a comenzar el libro desde donde resulte más atractivo y romper así con una idea lineal de lectura. Y no descarta que de llevar estas historias al aula, a la escuela, se desprendan otras ideas no imaginadas al momento de escribirlas.

Laura Rossi destaca que en el encuentro de esta tarde también participarán los ilustradores, que desde su propio lenguaje visual ganan igual protagonismo que los escritores en estas historias infantiles.

Personajes disparatados

Otro de los libros que se presentará esta tarde es Los Raros. Historias dadatrónicas de niños patafísicos, de Marcelo Ajubita y con ilustraciones de Gonzalo Rimoldi. "La pinchuda historia de niño Cactus", "El estrafalario niño Ampolla" o "La invisible historia de niña Hollín" son algunos de los personajes disparatados que propone el autor rosarino en esta obra. En una entrevista publicada en este suplemento (La Capital, 30/12/17) opinaba que "la lectura nos permite descubrir el mismo libro de maneras muy distintas".

"Me gusta mucho fantasear sin adoptar argumentos precisos, con personajes que son disfuncionales y distintos, como aquel niño que nace lleno de espinas o ese que vive dentro de un cuento, pero que también pueden hacer cosas y no son tan malos", expresaba el escritor y músico inspirado en historias que asegura pueden leer o escuchar niñas y niños de 2 a 10 años.

Libros Silvestres es una editorial rosarina dedicada a la literatura infantil y juvenil. "Conectando a lectores curiosos y exigentes de todas las edades con textos literarios de la actualidad", se presenta en su sitio digital (www.librosilvestres.com) y dice de sus libros que son "desafiantes, obstinados, intuitivos, instintivos, salvajes, desprejuiciados y bellos para lectores curiosos y exigentes de todas las edades".