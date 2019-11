Un documental de Pigna sobre la gratuidad universitaria

"Pueden los humildes del pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas, donde recibirán el mismo tratamiento, sean ricos, sean pobres, sean hijos de poderosos O sean humildes hijos del pueblo. La cultura, que es el pan del espíritu y el pan de la inteligencia, no se le puede negar a ningún hombre del pueblo en un país que se sienta civilizado". La voz del presidente Perón resuena en el discurso que dio en 1953 en ocasión de la inauguración de la Universidad Obrera Nacional.

El fragmento, acompañado de imágenes en blanco y negro de universitarios de la década del 50, aparece en el documental Universidad pública y gratuita. A 70 años de la gratuidad, realizado por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), con dirección, guión y voz en off del historiador Felipe Pigna.

En el audiovisual de 21 minutos y disponible en YouTube, el autor de Los mitos de la historia argentina describe que hasta bien entrado el siglo XX, solo los hijos del poder accedían a las casas de altos estudios, en tanto "instrumentos esenciales del control ideológico y garantes de la continuidad del sistema".

Embed

Acompañado por un importante archivo audiovisual de la época, Pigna describe las características del modelo agroexportador de principios del siglo XX, la Reforma Universitaria de 1918 y surgimiento de Forja, con Arturo Jauretche, Homero Manzi y Raúl Scalabrini Ortiz como figuras más destacadas. Sobre el forjismo, reconoce que fue el primer espacio en plantear seriamente la gratuidad de los estudios universitarios.

Hasta que en 1945 irrumpe el peronismo en la escena nacional, "revivirá discusiones postergadas y generará conflictos en un ámbito hegemonizado por los sectores medios y altos", señala Pigna.

Es en ese contexto que en septiembre de 1947 se sanciona la ley universitaria 13.031, que entre otros puntos promueve becas estudiantiles financiadas con impuestos a la renta de sectores de mayores ingresos, además de crear el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Universitario. Un año después se crea la Universidad Obrera Nacional, que en 1956 cambió su nombre por el actual Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El documental recuerda también que en la Constitución Nacional de 1949 se introdujo en el artículo 37 un inciso dedicado al derecho a la capacitación. "En él se señala —dice la voz en off del historiador— que el Estado debe proporcionar los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercer el derecho a aprender y perfeccionarse".

Hasta que el 22 de noviembre de 1949, el gobierno toma de decisión política de firmar el decreto 29.337 que suspende el cobro de aranceles universitarios. Y en 1953 se dio un paso más suprimiendo el examen de ingreso. Una política que, tal como muestra el documental de Fedun, derivó en un crecimiento en la cantidad de alumnos cursando en las facultades, ya que la matrícula nacional pasó de 51.447 estudiantes en 1945 a 140 mil en 1955, conformando entonces la población universitaria más grande de América Latina.

"La dictadura cívico militar de 1976 reinstaló los exámenes de ingreso, suprimió carreras e impuso un régimen de terror que se reflejó en las universidades, con el secuestro y desaparición de centenares de docentes y alumnos", señala Pigna en el video. Así, mientras en 1974 habían ingresado a las universidades 127 mil jóvenes, en 1977 la cifra descendió a 43 mil. Pero además se reinstaló el arancelamiento de los estudios superiores, que volvió a quedar sin efecto con el retorno de la democracia, en 1983.

Cuando en septiembre pasado el documental se presentó en la Universidad Nacional de José C. Paz, Pigna recordó que si bien el fin del arancelamiento universitario se concreta durante el peronismo, fue una lucha que no estuvo exenta "de resistencias, porque la universidad fue pensada por los sectores de poder como un ámbito exclusivo y una fábrica de reproducción de sentido del modelo dominante". Y más tarde afirmó: "En los modelos neoliberales no hay derechos adquiridos. Todos los derechos los tenemos que ratificar cotidianamente y luchar por ellos".