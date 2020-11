Un corto escolar de la Integral Fisherton llegó a un festival internacional

La docente cuenta que la idea de incursionar en el mundo del cine tuvo que ver con el proyecto institucional “No nos quedamos cortos”, que trabajó todo el nivel primario durante el 2019 y que fue presentado a la comunidad educativa en la fiesta de fin de ciclo. “Lo que tiene de característico la Integral de Fisherton —dice— es que las fiestas de fin de año siempre están atravesadas por el arte”. Cecilia trabaja desde hace cinco años en la escuela y cuenta que las producciones que se realizan bajo esta impronta artística le parecen “una maravilla, sobre todo porque el trabajo siempre es colectivo y en equipo”. Destaca que todo lo que se aborda en la institución está signado por la transversalidad, y que las áreas artísticas están presentes en cada proyecto que se decide.

Una construcción colectiva

Bajo la propuesta de incursionar en el lenguaje audiovisual, el mundo del cine entró en las aulas de la integral. Las maestras, chicos y chicas despuntaron toda su creatividad, y bajo la conducción de Cristian Cabruja —docente y realizador audiovisual— se realizaron diez cortos que se proyectaron a fin de año en una muestra sin precedentes.

"El corto de chicos y chicas de la integral se llama Tiempos modernos, y reflexiona sobre el impacto de los dispositivos móviles" "El corto de chicos y chicas de la integral se llama Tiempos modernos, y reflexiona sobre el impacto de los dispositivos móviles"

Cristian Cabruja cuenta su experiencia a La Capital y relata que la conducción de la escuela lo convocó el año pasado para producir cortometrajes con los diez cursos que tiene la primaria. “Trabajamos con los docentes de cada una de las materias, por eso se crearon cortos que atraviesan toda la currícula del nivel. Algunos tienen que ver con la matemática, otros con la física, con la historia, con la literatura o con la ecología”, describe. Afirma que fue un verdadero trabajo en equipo donde participaron todos: “Los chicos y sus docentes proponían los temas y las ideas con las que querían trabajar, y yo los iba llevando al lenguaje audiovisual”.

Esta idea de haber participado en una construcción colectiva también está presente en el relato de Cecilia al momento de describir la experiencia. La docente recuerda además, que cuando le contaron a Cristian las ideas que querían desarrollar con los chicos de 4º y 5º, el trabajo del realizador fue fundamental en la creación de las puestas en escena y en la traducción de esas ideas al lenguaje audiovisual. La transversalidad también fue protagonista en esta experiencia de aprendizaje. La superproducción de diez cortos se proyectó en diciembre de 2019 y la ocasión fue una fiesta para la escuela.

76666460.jpg

Tiempos modernos

En las aulas de 4º y 5º de la tarde los ejes trabajados fueron Charles Chaplin y el cine mudo. Y al igual que el film protagonizado y producido por el icónico actor, el corto se llamó Tiempos modernos. Así como la producción de 1936 interpelaba a la sociedad sobre los efectos indeseados de la revolución industrial y el impacto que generaba la irrupción de la máquina en la vida del hombre, el corto creado por los chicos de la Integral propone reflexionar y alertar sobre los dispositivos móviles y su impacto en la vida de las personas. El corto apela al humor y con la ternura que imprimen las actuaciones infantiles plantea una situación paradójica: los celulares fueron creados como instrumentos de comunicación, pero muchas veces tienden a producir los efectos contrarios.

f7a99701-a131-4671-8e0c-eb713f214d91.jpg

Cecilia cuenta el proceso de aprendizaje que se materializó en la producción audiovisual: “En el aula charlamos mucho sobre este tema y los chicos participaron contando experiencias, algunas de ellas reflejadas como guión en el corto, como el caso del cumpleaños donde todos los chicos estaban con su celular, desconectados unos de otros, hasta que apareció una pelota que invitó al juego”. El guión es ilustrativo de las reflexiones que tuvieron lugar en las aulas entre las chicas, los chicos y sus maestras. Las escenas interpretadas por alumnas y alumnos fueron realizadas al estilo del cine mudo, y se utilizó el recurso de la música para ambientar una sucesión de cuadros. Entre ellas se destacan: un grupo de amigas que se reúnen en un bar, el mozo llega con el pedido pero ellas no reparan en su presencia, se toman selfies y las comparten en redes sociales. Él tampoco está muy atento, porque mientras deja las bebidas envía un mensaje desde su celular. Las mesas de los bares están silenciosas, las personas no se miran entre sí porque cada uno interactúa con su propio cibermundo. Los personajes mágicos no tardan en aparecer, se trata de cuatro chaplines que irrumpen en escena con la misión de interpelar y llamar la atención sobre lo que está pasando. Con algunos pases mágicos logran que las personas puedan levantar la vista mas allá de las pantallas y situarse en el mundo real. La playa también es un escenario donde las selfies tienen mas protagonismo que las personas. Los cuatro chaplines irrumpen y aparece una pelota que invita a un picadito sobre la arena. Padres e hijos se ven afectados por la distancia que imponen los dispositivos. A veces se privan sin darse cuenta de una linda tarde de plaza en familia. Por suerte en el mundo de la ficción, la magia es perfectamente posible. Cecilia cuenta que los chaplines que aparecen en escena tienen la misión de interpelar. “Chaplin critica y transforma”, dice la docente.

76666462.jpg

El mensaje que ofrecen los chicos y chicas en el corto es contundente. La incorporación de nuevas tecnologías condujo a la sociedad a la adquisición de nuevos hábitos y consumos. Aunque la sensación que se impone es la de estar hiperconectados, vale la pena preguntarse si en verdad estas nuevas tecnologías se están utilizando para facilitar la comunicación o para desconectarse del mundo real.

La docente destaca que este proyecto implicó múltiples aprendizajes. “Los chicos opinaban, proponía ideas, aprendieron un nuevo lenguaje, otra forma de contar algo. Cada uno participó en el lugar donde se sintió más cómodo, y especialmente aprendieron la experiencia de compartir con otros”. Y prosigue: “A lo largo del proceso los chicos y las chicas reflexionaron sobre el aislamiento, las desconexiones, y la incomunicación que muchas veces se impone con las nuevas tecnologías, y que incluso impacta en los hogares”. Cecilia cree que esta idea se escuchó en las familias, y que sus estudiantes aprendieron porque la vivenciaron, en la medida que la contaron con el propio cuerpo.

Este año los nenes y nenas de 4º y 5º de la Integral se enteraron que fueron seleccionados para participar en la 19ª muestra de Cine Infantil de Florianópolis a través de una pantalla. Pero a pesar de esa situación excepcional, la noticia fue vivida con mucha felicidad por parte de los chicos y las familias. El corto Tiempos modernos se exhibirá en el certamen del 21 al 28 de noviembre junto a 21 producciones de todas partes del mundo.