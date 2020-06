Un buzón y un ciclo radial para chicos y chicas de Coronel Bogado

La pandemia derivó en la suspensión de las clases presenciales pero no hizo mella en la inventiva de directivos y docentes, que utilizando distintas herramientas, las que conocen o animándose a aprender otras, buscan garantizar el derecho de chicas y chicos a la educación. Que sientan que la escuela los acompaña en este tiempo de distanciamiento social es el imperativo de estos tiempos. Los recursos para hacerlo son de los más variados y la radio es uno de los canales al que muchos docentes apuestan para transitar ese encuentro con sus alumnos.

La semana pasada La Capital dio cuenta de la experiencia que desarrolla el docente Germán Pavia, que todos los miércoles al mediodía conduce por una emisora barrial (FM Uruguay) un programa con propuestas para sus alumnos y alumnas de la Escuela Nº 134 Cornelio Saavedra. En las páginas del diario ya había salido reflejada la que lleva adelante la maestra bilingüe Mariana Segurado en la radio comunitaria 94.5 FM. A estos proyectos se suman el de la secundaria de Coronel Bogado y el del colegio Marcelino Champagnat de Rosario.

Según el último censo nacional, unas 2200 personas son las que viven en Coronel Bogado, una pequeña localidad ubicada a casi 50 kilómetros al sur de Rosario. Cerquita de la plaza principal, en la Escuela Secundaria Nº 230 Julio Argentino Roca reina el silencio. Pero gracias a la magia de la radio, docentes y alumnos aprendieron a sortear el distanciamiento físico de la cuarentena.

La idea fue del profesor de educación física Guillermo Paskvan, quien ya tenía experiencia en radios escolares. Sabía del potencial que encerraba esa herramienta y confiaba en que podía enganchar a chicos y adolescentes de Bogado. El director de la FM 102.5 Radio Dimensión les cedió un espacio y desde fines de abril, todos los martes y viernes de 11 a 13 se emite el ciclo "230 en Radio". Tareas, adivinanzas, mensajes y juegos pensados para los alumnos, pero de los que participan también el resto de los vecinos de la comuna.

Ser más humanos

Apenas comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, Guillermo Paskvan buscó sostener el vínculo con sus alumnos con lo que tenía a mano. Pero en las videollamadas o en las charlas de WhatsApp notó que no estaban todos. Que a algunos se les dificultaba el acceso a la conexión.

Del otro lado del teléfono, al profe Willy se lo escucha emocionado cuando recuerda ese día cuando, ya pasada la medianoche, recibió el mensaje de uno de sus alumnos. "Perdón profe, pero recién tengo celular porque mi mamá acaba de llegar de trabajar". Guillermo interrumpe el relato y guarda silencio. Se conmueve. "Todas esas cosas —dice— te hacen poner en órbita y te dicen que tenemos que tratar de ser más humanos". Fue entonces cuando el docente pensó en la chance de hacer algo desde la radio, un viejo anhelo que proyectaba como taller para los chicos, pero que ahora cobraba otro sentido con la cuarentena. Para llegar a todos y que nadie se quede afuera. "Al final se hizo realidad lo que vos venías jorobando desde hace años", recuerda entre risas que le dijo entonces la secretaria de la escuela. Su primer proyecto de radio escolar fue en 2012, con la escuela secundaria Nº 8.192 de J. B. Molina. También llevó la propuesta de radio escolar a la secundaria Nº 248 de Godoy y a la Nº 208 de Villa Constitución, todas por streaming. Esta última logró perdurar en el aire gracias al apoyo de Acindar.

buzon1 Docentes de la escuela se suman al espacio en la FM de Bogado.

Al aire

Además Guillermo Paskvan en conducción y controles (Willy DJ, tal como lo conocen), en los programas de "230 en Radio" se hace presente Eleonora Mackrey, directora de la escuela, además de otros docentes de la localidad que rotativamente colaboran al aire. Incluso un profesor de historia y exalumno de la escuela —Victorio Zuliani— se comunica desde España para hacer las efemérides.

"Desde el primer programa se superan las expectativas, contando con la participación de alumnos, padres, exalumnos, docentes y comunidad en general, en los juegos, adivinanzas y acertijos sobre el pueblo", cuentan desde la institución. Pero además del entretenimiento, hay un tiempo para actividades sobre contenidos de las materias de la escuela, como música, matemática, física o tecnología, entre otras, que complementan el trabajo que cada docente lleva por otros canales de comunicación.

Como el ciclo arrancó en la época más dura de la cuarentena, la directora puso en la puerta de su casa una caja que dice: buzón respuestas radio

Cómo el programa arrancó en la época más dura de la cuarentena, la directora colocó en la puerta de su casa una caja forrada con papel rojo y un cartelito que dice: "Buzón respuestas radio". Allí, familiares de los chicos y chicas llevan las hojas con las respuestas de los estudiantes a esas actividades que se proponen desde la emisora. "Los padres, abuelos o tíos pasan y dejan lo que el chico ha contestado. Es una experiencia bárbara porque muchos no saben lo que es mandar una carta y entonces el material lo preparan en familia", cuenta la directora. Si bien los ejercicios no son obligatorios sino para quienes quieran interactuar desde este espacio, cada semana el buzón explota de hojas.

Hace tres décadas que Eleonora Mackrey es docente y seis desde que está al frente de la secundaria de Bogado, escuela a la que asisten 165 alumnos de 1º a 5º año. "A los chicos —dice— les encantó la idea, se les avisó que todos los martes y viernes tienen que escuchar la radio y lo hacen en familia, porque es justo a la hora del almuerzo”. Si bien el ciclo es para los estudiantes de la secundaria, también invitan a los nenes y nenas de la escuela primaria Nº 6.057 Juan Gregorio de Las Heras a participar con dibujos.

Gracias a la vida

En un segmento cultural, hace poco pasaron por el programa la canción Gracias a la vida, de Violeta Parra y en la versión interpretada por Mercedes Sosa. “Les propusimos que nos digan qué les agradecen a la vida en este tiempo de encierro y cuarentena, y lo que encontramos a la vuelta en el correo fueron respuestas muy lindas, agradeciendo tener salud, los espacios verdes del pueblo o la familia que tienen, con la que a lo mejor se veían poco pero que en cuarentena podían estar todos juntos”, cuenta la directora, quien además es docente profesora de lengua y literatura en la escuela de Bogado y en la Nº 649 de Rosario.

“La presencialidad —reflexiona— es indispensable y una trabaja mucho con lo que eso produce pedagógicamente. Hasta en el tono de voz surge la pregunta. Por eso si bien en este tiempo no se pierde del todo ese caudal humano de la socialización no es lo mismo, nos falta una pata. Pero seguimos enseñando y trabajando muchísimo, porque hay que inventar técnicas para que las cosas les lleguen a los chicos”.

Pero no sólo los alumnos se entusiasman con la propuesta radial. También lo hacen las personas mayores que llaman proponiendo acertijos para los chicos. O Belén, esa mamá que cada día que está el programa pasa con su bicicleta por la radio y deja alguno de los productos que hace para vender. Un pan casero, una trenza de chicharón o hasta una pizza. “Le decimos que no tiene obligación de hacerlo, aparte de lo que cuesta hacer eso, pero cuando nos regala eso uno piensa hasta dónde llega el valor de lo que uno está haciendo como escuela”, dice el profesor y conductor del programa Guillermo Paskvan.

Mientras piensa en esa anécdota, el profe de educación física —que también da clases en la primaria del pueblo— recuerda cuando llegó hace 30 años a Coronel Bogado proveniente de Rosario: “Llegaba en una motito que me había comprado y me esperaba la directora con un mate cocido y un alfajor de chocolate. Esta escuela que me dio parte del bienestar de mi vida. Por eso con nuestro supervisor Gustavo Gorza, a quien le gustó el proyecto de la radio, decimos que cuando surgen estas cosas hay que animarse y hacerlas”.