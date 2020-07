Apenas despegaba unos setenta centímetros del piso, pero su presencia era más que notoria. Tocaba los asientos uno por uno habiendo o no habiendo un habitante en él. Pelirrojo hasta el mentón y blanco hasta la transparencia. Thiago. Así se llamaba y era todo un torbellino. No creo que haya tenido más de cuatro años. No más. Dueño de una voz finita y de dos pocitos en sus cachetes que nunca le desaparecían. Tenía ojos claros, no sé si verdes o celestes, y unos pirinchos como erizo coronaban su altura.

—¡Quedate quieto, cepillo! —gritó jocosa su madre, y él se paró en el centro de todos. Corrió, le dio un beso y se puso a bailar.

Buscaba algún cómplice. En lo posible de su misma edad, pero era evidente que no hacía distinción. Saltaba todo el tiempo e invitaba a todos. A todos.

Un abuelo, abuelo de alguien, estaba sentado solo en una esquina y Thiago lo miró fijo. Se paró enfrente y con su pequeña mano lo invitó. El abuelo, abuelo de alguien, estiró la suya hasta rozarlo. Era el fresco de la creación en vivo y en directo. Thiago se adelantó dos pequeños pasos y asió fuerte con sus dos manos los dedos del abuelo, quien con una mueca exagerada de esfuerzo se incorporó. Thiago lo miró. Lo miró para arriba, y sin ningún pudor le dijo:

—Ahora bailá.

El abuelo, abuelo de alguien, pestañeó dos veces, tres veces, y se puso a bailar. Thiago soltó una carcajada, una gran carcajada, y también bailó.

La sala de espera cobró vida.

Una mamá, mamá de alguien, fue invitada por el pequeño a formar parte de los danzantes, y ella, haciendo una ampulosa reverencia, accedió.

Una pareja desde la esquina opuesta miraba la escena. El novio giró respetuoso y la invitó. Como era de esperar ella aceptó gustosa, y sin más, también se pusieron a bailar.

La secretaria apagó los fluorescentes; y los celulares, brillando con infinitos colores, crearon el ambiente adecuado para el acontecimiento.

Ya pocos quedaban sin bailar. Solo dos o tres nada más. Ahora sí que esta sala de espera era divertida. Ahora sí que valía la pena esperar. Ahora sí que los atrasos, las urgencias y las emergencias cobraban sentido. Nadie gritaba, todos bailaban. Solo se escuchaban las pisadas de los pacientes y la sonrisa de Thiago. De pronto una puerta se abrió. Era la del consultorio 6.

—Thiago Bermúdez —Se escuchó.

Thiago entró. Y sin reparo todo volvió a su normal anormalidad.