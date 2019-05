"Ríe pibito", opción de vida saludable a comunidades en situación de pobreza

Un equipo del Laboratorio Ríe Pibito de más de 30 personas, integrado en su mayoría por voluntarios del Conicet Rosario y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), realizó una nueva actividad de promoción de la salud en el barrio Villa Banana, en zona oeste de la ciudad.

El Laboratorio Ríe Pibito (Conicet-UNR) tiene por objetivo promover y diseñar tecnologías para el desarrollo humano en salud de las comunidades en situación de pobreza desde el sistema público científico. El barrio de Villa Banana se encuentra en inmediaciones de 27 de Febrero y avenida Perón y la actividad se focalizó en el pasillo que es continuación de la calle Gálvez, que se corta por la vía de ferrocarril que atraviesa el barrio.

Una de las acciones de promoción de la salud que se llevaron a cabo fue la evaluación del suministro, uso y gestión del agua de consumo en los hogares. En total se visitaron 16 hogares donde viven 69 personas. Además se realizaron 27 test de detección de HIV, 7 de test de detección de sífilis y se brindó el servicio de consultoría, acción que estuvo coordinada por Miguel Taborda, docente en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR). También se llevaron a cabo estudios de vigilancia nutricional y consejería alimentaria, que llegaron a 8 niños y niñas del barrio de las familias con menos recursos.

“Participé del proyecto de nutrición, en el cual interactuamos con familias del barrio. A los chicos los pesamos y medimos para que puedan saber sus padres cómo se encuentran, además de dar consejos para una correcta alimentación”, cuenta Alejandro Recio, becario del Conicet. Y agrega: “Me sumé a la actividad porque entiendo que los proyectos científicos que se realizan en los ámbitos estatales tienen que estar dedicados a solucionar las problemáticas de la sociedad, más allá de potenciar la productividad y generar conocimiento. Ir al barrio me recuerda el objetivo de por qué hago ciencia. Además, al haberme recibido en una universidad pública, creo que es importante la realización de extensión universitaria y de entender que toda la sociedad es la que nos permitió ser profesionales”.

Como indica Luis Veggi, investigador de Conicet y director del Laboratorio Ríe Pibito, “la convocatoria y participación de personal de apoyo, becarios e investigadores del Conicet Rosario como de la UNR fue fundamental para difundir y reflexionar sobre la importancia de las problemáticas de vulneración de derechos humanos de las comunidades en situación de pobreza de nuestra ciudad y para promover el desarrollo de proyectos que aporten a la misma en los organismos públicos de ciencia y tecnología. Esto último es fundamental para poder realizar el aporte necesario para que el Estado genere estrategias que permita cumplir con su rol establecido en la Constitución Nacional, de promover y garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de los derechos humanos”.

Por su parte, la investigadora Gabriela Müller dice: “Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes esta experiencia. Remarco el flujo de trabajo, increíblemente eficiente y muy organizado. Me llevo lo aprendido de esto, aprendí en las charlas de capacitación, reflexioné mucho. Me encanta el laburo, siempre respetando a todos y cada uno, con sus valores y creencias, sabiendo que no se va a cuestionar nada sino a tender una mano. Me sumaré nuevamente a la próxima actividad en septiembre para seguir aprendiendo y reflexionando sobre cómo aportar desde nuestro lugar a estas problemáticas”.

Estas actividades fueron financiadas con fondos del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales y del Programa Compromiso Social Universitario, ambos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y por la 11º Convocatoria de financiamientos de proyectos de extensión “La Universidad y su Compromiso con la Sociedad”, de la UNR.

Fuente: Conicet Rosario.