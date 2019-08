Relatos, poemas y voces infantiles para asomarse a las aulas

Nacho tenía 6 años, se le había caído un diente en la escuela y no había forma de encontrarlo. Estaba muy triste. La vicedirectora decidió entonces escribir una carta al Ratón Pérez para certificar la pérdida en la institución y, de paso, manifestar que Ignacio "es muy buen niño y no dice mentiras". La historia que ocurrió en abril de 2016, y que en poco tiempo se hizo viral, es uno de los relatos que abren Días de escuela, el nuevo libro de la docente María Beatriz "Betty" Jouve. Editado por Ultimo Recurso, el libro se presenta el jueves 22 de agosto a las 19.30 en ATE Rosario (San Lorenzo 1879). Acompañará a la autora el periodista y diputado provincial Carlos Del Frade.

"Lo del Ratón Pérez fue una oportunidad para visibilizar muchas cosas que pasan en las escuelas que no tienen prensa. Tienen que ver con la ternura que acontece en las aulas", señala Betty Jouve, vicedirectora de la escuela Nº 150 Cristóbal Colón y docente en el profesorado de historia del Instituto Nº 29 Galileo Galilei y en el de educación especial del Instituto Nº 16 Bernardo Houssay.

Los textos que componen Días de escuela son también una invitación a reflexionar, caminar despacio "como un domingo al sol", una pausa en medio del ajetreo cotidiano. "¿Será porque corremos y corremos en la escuela que a nuestro paso por ella lo llamamos carrera docente?", se pregunta la señorita Betty en el libro.

"La vorágine es como que te lleva, pero siempre hay que tratar de parar, darle sentido a eso que estamos haciendo y mirarlo desde otro lugar. No hay otra manera. Para no ser reproductores de un sistema que te lleva por delante. Ahí hay que hacer un alto y a veces ir a contrapelo", propone la docente.

jouve2.jpg

El libro está dividido en cuatro capítulos. En "Relatos del día a día" hay historias y reflexiones sobre el quehacer cotidiano en las escuelas. Ahí está, entre otros, el texto sobre el padre que lleva todos los días a sus tres hijos en su bicicleta a la escuela. Y que en una ocasión, charlando con la vice sobre la conducta de los chicos, el hombre dijo: "Señorita, yo hago todo lo que puedo. Y no estoy pudiendo".

"Ahí se me hizo un quiebre en la mirada —reflexiona Betty Jouve— porque pude pensar esas palabras que él me estaba diciendo, me provocó una identificación muy grande. Fue poder escucharlo a él desde otro lugar, poder interpelar estas voces que aparecen a veces en las salas de maestros de los padres no se preocupan, cuando detrás de cada familia seguramente hay toda una gran lucha para mandar a los chicos a la escuela que a veces no podemos ver".

Otro de los relatos es el diálogo con "El chico de la visera", donde mientras él le habla de Filli Wey ella le canta la "Marcha de la bronca". Porque si no se tienden puentes entre las generaciones "no hay transmisión posible", afirma.

En el libro también hay poemas de la docente, una selección de textos ya editados y un espacio para los "decires" de los chicos y chicas, donde sos sus voces y anécdotas las que hacen eco.

El libro cierra con un epílogo, destinado para sus alumnos y alumnas de los profesorados, donde en un párrafo les dice: "Cuando la cosa se pone brava y el desánimo amenaza, hay que buscarle la vuelta. No permitas que ningún gobierno ni ministerio te saque el deseo de enseñar, de transmitir, de educar. Inventá canciones, hacé rondas, marchá en la plaza, hacé huelga si hace falta. Pero no te deshumanices ni resignes".