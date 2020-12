Radio y actividades escolares para atravesar el encierro

Septiembre trajo la noticia de la creación del anexo de la Eempa Nº 1.223, la secundaria para los adolescentes del centro penal. Y a partir de ese momento comenzará a contarse otra historia, tanto para los chicos como para sus docentes.

Juan Cairo, profesor de historia y flamante asesor pedagógico del anexo y Marcela Rodríguez, directora de la escuela, dialogan con La Capital y cuentan cómo sin ninguna posibilidad de contacto físico ni virtual lograron sostener la experiencia educativa. “Por ley desde el mes de marzo se encapsularon todos los penales. La idea fue que los pibes no tengan contacto con nadie porque era la única forma de cuidarlos de virus”, explica Cairo, y recuerda el primer acercamiento con sus alumnos: “A fin de septiembre nos llevaron a hablar con los chicos, los vimos y charlamos desde lejos; y para nuestra sorpresa nos encontramos con que tenían unas ganas terribles de comenzar la escuela”.

76717188.jpg ”Este es un equipo que ha sabido desplegar sus saberes para producir materiales propios”, dice la directora.

Desde adentro de la institución los chicos generaron herramientas para pasar este momento, porque entendieron lo que estaba sucediendo afuera con la pandemia. “Ellos son sobrevivientes, se acomodaron a la jugada de la mejor manera”, dice Cairo.

Marcela Rodríguez, que tiene experiencia como docente en contexto de encierro por su trabajo previo con adultos en la Unidad Penitenciaria Nº 3 y Nº 5, también se suma a relatar la experiencia: Lo primero que tuvo que hacer fue armar el equipo de trabajo. “La educación en contextos de encierro es la modalidad que mas obstáculos ha tenido que superar para llevar adelante el proceso educativo, porque no solo estamos hablando de alumnos que no tienen acceso a herramientas y conectividad, sino también de adolescentes que están privados de todo tipo de contacto con el exterior”, reflexiona.

La directora define ese primer encuentro con los chicos como fundamental y el punto de partida de todo lo logrado. Y recuerda: “Nos presentamos, les llevamos útiles escolares y les acercamos el primer material que los docentes habíamos elaborado para ellos. Nuestra preocupación era cómo hacer para establecer un vínculo afectivo a la distancia, porque sabemos que esa es la condición para que se establezca el vínculo pedagógico”. A partir de ese primer encuentro, Juan Cairo, Marcela Rodríguez y el equipo docente se pusieron a trabajar en un plan de acción de 50 días para poner en marcha rápidamente la escuela.

Estrategias y dispositivos

Con conocimiento de causa, la directora manifiesta que si fue difícil para las escuelas comunes generar un vínculo afectivo con los alumnos en el marco de la pandemia, las condiciones que impone la situación de encierro presentan para los docentes un desafío aún mayor. En estas condiciones, las actividades pensadas para los chicos de Cerpj estuvieron orientadas especialmente al logro de ese objetivo. “Sabíamos que si no generábamos un vínculo afectivo, el resto de las propuestas no iban a funcionar”, explica. Juan también destaca la relevancia que tuvo el primer trabajo práctico propuesto: “Consistió simplemente en presentarnos nosotros, los docentes. Una pequeña biografía de cada uno, con nuestras fotos y la propuesta de que nos contaran quienes eran ellos”. Con esa primera iniciativa el mensaje que quisieron hacerles llegar era simple y profundo: “Estos somos nosotros y estamos acá para ustedes”.

A partir de este primer trabajo, al que Juan define como el que abrió la jugada, comenzó a implementarse el plan. Tenían poco tiempo, así que pensaron en un dispositivo doble: A y B. El dispositivo A consistió en los clásicos trabajos prácticos en los cuales se abordaron contenidos prioritarios de modo transversal. Para que funcione fue muy importante el aporte de los acompañantes que trabajan en el Centro, que hicieron de nexo entre los docentes y los chicos, les llevaban impreso todo el material y eran mediadores en caso de cualquier consulta. En este proceso la colaboración de Luciana Mure fue clave, porque con su aporte se pudo activar un dispositivo que implicaba cierta logística, en la medida que había que lograr que haya siempre tres trabajos prácticos dando vueltas. “Cuando les hacíamos llegar un trabajo con una nueva propuesta —cuenta el profesor —, ellos debían entregar el que ya habían hecho, y los docentes devolvíamos un trabajo ya corregido. En todo momento debía haber tres trabajos circulando, lo que parece sencillo pero implica una gran organización”.

El dispositivo B nació como respuesta a una pregunta: ¿Cómo hacer para entrar sin ingresar y al mismo tiempo trabajar la afectividad? Así nació “CER PeJota Radio. El lado piola de la vida”, el programa de radio que puede escucharse los lunes y jueves de 12 a 13 por FM La Hormiga 104.3.

76717171.jpg Juan Cairo destaca los aportes del programa de radio de FM La Hormiga.

Tampoco fue fácil este proceso. “Había muchas situaciones adversas. Octubre no es un momento del año propicio para comenzar un programa y además, los profesores tenían que animarse a una actividad que nunca habían hecho”, recuerda Juan Cairo.

A pesar de las adversidades, el docente salió a pelear por un espacio de aire en las radios rosarinas. Finalmente fue FM La Hormiga, que transmite desde la Biblioteca Popular Pocho Lepratti de barrio Tablada, la que fiel al espíritu solidario de las radios comunitarias abrió sus puertas gratuitamente. La propuesta era hacer un programa de radio “por y para los pibes del Centro”, pero que además lo pudiera escuchar cualquiera que sintonizara La Hormiga. Para que sea atractivo y ampliara su audiencia, era necesario sumar al ciclo otros condimentos además de la voz de los docentes. Como el programa está destinado a los jóvenes, el profesor invitó a chicos y chicas para que hicieran columnas de interés, y así se sumaron solidariamente estudiantes de comunicación, periodismo, música y hasta un barbero.

“Lo que está buenísimo —dice Juan— es que quedó un programa que si bien fue pensado para los chicos del Cerpj lo puede escuchar cualquier pibe o piba que sintonice la radio”. En las columnas de los profesores trabajamos lo referente a los cuadernillos del Ministerio de Educación, aunque lo hacemos de una manera que no se nota, para que toda la audiencia se enganche a escuchar. Juan cuenta con gratitud sobre el aporte de ese grupo de columnistas que tienen entre 22 y 30 años, y que se sumaron desinteresadamente al proyecto. También destaca el trabajo minucioso del operador que edita el aporte de todos los que integran el programa.

Compromiso a la distancia

El asesor pedagógico califica el trabajo de sus compañeros docentes como titánico en el esfuerzo. Marcela, la directora, no solo pondera el compromiso de todo el equipo durante el proceso, sino que además destaca la especificidad y el profesionalismo de la tarea docente: “Hace tiempo se pone en tela de juicio la formación profesional de los docentes, y lo que hay que decir es que no se trata solo de un grupo de personas con buena voluntad, sino de un equipo de personas formadas, que han sabido desplegar sus saberes para generar estrategias, dispositivos y producir materiales propios”.

En el grupo de profesores y profesoras que integran el anexo de la Eempa 1.223 hay experiencias diversas. Algunos de ellos ya habían trabajado con personas en contexto de encierro, otros nunca. Algunos tienen más antigüedad que otros en la profesión docente, y solo Juan Cairo tenia experiencia en radio. El común denominador que cohesiona este equipo de profesionales es el compromiso por el otro, los alumnos del Cerpj.

Carina Zapp es docente de inglés, trabaja en todos los niveles del sistema educativo y ya tenía experiencia en educar en contexto de encierro con adultos. La docente señala que los chicos que están en el Cerpj llegan con serios problemas desde su comunidad y su familia, y que las experiencias educativas son muy valoradas por ellos. “Los chicos necesitan esa contención y nosotros como docentes tratamos de que puedan ver otras cosas posibles”, dice, y señala con pesar que esa contención a quienes se encuentran en situación de encierro no siempre está bien vista socialmente. Carina propone perder la mirada de jueces y dejar de lado los prejuicios para afrontar el trabajo de enseñar en este contexto, porque de otro modo no es posible. Y prosigue: “En la situación de encierro la educación es un bálsamo, quizá antes no les daban bolilla, llegaron ahí porque les faltó, pero desde adentro empiezan a valorar estas vivencias porque les hacen pensar en otras cosas, pueden imaginar otras realidades posibles”.

La docente explica que los chicos que entran al Cerpj arriban, como dicen ellos, con varias caídas. Muchos no tienen vínculos familiares ni comunitarios, por eso llegan a ver a sus docentes como referentes, o simplemente como aquellos que pueden brindarle una oportunidad: “Además los chicos perciben nuestro cariño y que no hay en nosotros un doble discurso, que realmente queremos llegarles, lograr un cambio en ellos para que cuando salgan de ahí puedan tener otra vida. Ellos ven que esas son nuestras verdaderas intenciones”. Carina dice que ante la propuesta iniciada en el Cerpj los chicos “están respondiendo de diez y con mucho entusiasmo”, y no duda en calificar el trabajo conjunto con sus compañeros docentes como “maravilloso”.

Daniela Galván es profesora de economía y cuenta que esta experiencia es ni mas ni menos que su debut en la docencia. Está muy enganchada con esta propuesta, pero admite que cuando Juan le contó sobre el dispositivo de la radio se preguntó: “¿Qué hago acá?”. La motivación y el entusiasmo fueron suficientes para que ella se decidiera a asumir el desafío y avanzar.

Para Daniela todo es nuevo: la incorporación a la docencia, tener compañeros que no conoce en forma presencial y trabajar con alumnos en contexto de encierro a los que tampoco pudo conocer a la distancia. Las múltiples reuniones virtuales que tuvo con el resto de equipo la ayudaron a interiorizarse sobre el tema. Y cree que es muy bueno que los chicos que estén en un centro penal tengan la posibilidad de terminar la escuela secundaria.

La profesora recuerda cómo le costó el dispositivo radio. Esta estrategia la llevó no solo a grabarse mil veces, sino también a pensar de qué manera hablar de contabilidad para todos los oyentes que sintonizaran La Hormiga y hacerlo atractivo. Hubo que buscarle la vuelta, hasta que se le ocurrió armar la sección “¿Sabías qué?”, y hablar del billete y de qué estaba hecho. En las devoluciones que recibió de los chicos, Daniela dice que ellos expresan que quieren terminar la secundaria. Así reafirma que está en el lugar correcto. Porque como bien dice, “ellos saben que terminar la escuela es una herramienta necesaria para un futuro, una oportunidad”.

f096b5cb-3c2c-44ba-ae48-1382088aa658.jpg

La respuesta

El mensaje que enviaron los docentes en ese primer trabajo práctico se escuchó fuerte y claro en el Cerpj, e inmediatamente llegó la respuesta. A la hora de hacer un balance, el docente Juan Cairo afirma que lo que hizo que el proyecto funcionara es que los pibes captaron de movida el interés de los profesores. Entendieron que había un grupo de adultos del otro lado que estaba trabajando para ellos. Por eso considera que el primer trabajo propuesto a los chicos fue fundamental a la hora de explicar los buenos resultados obtenidos, “porque les hicimos saber: estos somos, acá estamos y pueden contar con nosotros”.

La directora Marcela Rodríguez cuenta que en las palabras de los chicos se vislumbra agradecimiento y afecto. “Ellos expresan estar contentos por poder retomar sus estudios, estaban necesitando de la rutina y el estímulo que les brinda la actividad educativa, aunque en el día a día ellos como cualquier persona tengan sus altibajos”, cuenta la profesora. También dice que sería interesante que puedan modificarse algunas representaciones sociales que están instaladas sobre lo que sucede en los espacios de encierro.

Los chicos del Cerpj saben que el programa de radio es para ellos, y que sus profesoras y profesores están ensayando cada grabación. Aún sin poder verlos, saben que del otro lado de las paredes hay un grupo de educadores empecinados en que ellos puedan estudiar y dar un paso adelante. La respuesta se traduce en gratitud, un sentimiento que se retroalimenta entre los chicos y los docentes y que genera un intercambio de puro compromiso a la distancia.