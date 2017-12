Qué leer y ver en vacaciones

Osvaldo Soriano, Angeles Mastretta y Felisberto Hernández son los autores de una lista recomendaciones para leer en vacaciones. También se proponen películas y series. Merlí sigue entre las preferencias de los educadores que navegan por Netflix; una propuesta que ahora se amplía con el lanzamiento de su segunda temporada. LaCapital consultó a un grupo de docentes sobre qué leer o ver. La lista es rica y diversa.

Higinio Chimenti es maestro y recomienda estos libros: Levantado del suelo, de José Saramago; La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez; Ulises de James Joyce y Cuentos de los años felices, de Osvaldo Soriano. Sobre esta última mención opina: "Es una serie de cuentos donde podemos ver con claridad dos partes, una donde Soriano hace un relevamiento de hechos históricos nacionales e internacionales con rigurosidad sorprendente. A mí me han servido mucho en la práctica, hay lecturas que he aprendido de memoria, como las cartas de Belgrano citadas textualmente. Y por otro lado, una serie de cuentos personales que me parecen desopilantes e imperdibles. Si tuviera que recomendar un libro para el verano, este es imprescindible".

"Es difícil recomendar un libro, una película o una serie. Sobre todo porque partimos de una enorme desventaja: al recomendar, creamos una expectativa que no siempre estará a la altura de la vivencia. Pero también porque leer siempre es una experiencia íntima, imposible de replicar en otras lecturas. ¿Cómo transmitir el tejido de imágenes que se nos genera cuando leemos, si han sido provocadas en la tensión intransferible entre un lugar otro y un espacio propio? Sin embargo, voy a correr ese riesgo, advirtiendo que el resultado será irremediablemente dispar", reflexiona la profesora en letras (UNR) Stella Maris Moro, antes de proponer la serie Decálogo, de Krzysztof Kieslowski (Polonia, 1988).

"Serie de diez filmes que plantean la mirada escudriñadora del director polaco sobre las contingencias humanas, tomando como punto de partida cada uno de los mandamientos. No se trata de una estrategia moralizante, ni de una declaración de empatía cristiana. Más bien todo lo contrario. Todo se pone en tela de juicio, cada escena nos interpela y nuestras creencias tambalean. ¿Desde dónde juzgamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Sobre qué bases decidimos? La estética sobria de la colección, el contexto opaco, casi derruido, del paisaje polaco, cierto tono gris de la fotografía desnudan las escenas sólo para imprimirles mayor fuerza dramática, así como la velocidad de las escenas ralentiza el pensamiento para dejar espacio a la reflexión. Misteriosamente, el espectador recupera ese tiempo en que era posible rumiar una escena", describe Stella Moro.

Mariel Massari es la directora de una escuela provincial. Tiene una propuesta de lectura y otra para ver: "Mujeres de ojos grandes, de Angeles Mastretta. A partir de relatos cortos cuenta historias de mujeres diversas, que intentan expresarse con gran sabiduría y fuerza femenina interpelando la cultura del patriarcado. Las historias resultan familiares, en todo momento me pareció conocer a cada personaje. El lenguaje que utiliza es amigable y resulta muy cercano. De los 20 relatos, hay uno en particular que me conmueve y que suelo contarlo a mis alumnas, es la historia de la tía José Rivadeneira. Tiene cosas en común con muchas de las historias que me cuentan las madres cuyos hijos han estado en momentos críticos, y donde se intenta todo para que se sanen. También porque sé del arte curativo de mi madre, de mi abuela, de mis hijas, de las mujeres que me dan fuerza para seguir siempre adelante".

Y la película es Taare zameen par, un filme hindú dirigido por Aamir Khan. "Es una historia que permite acercarnos a las vivencias de un niño con dislexia y cómo transcurre su vida familiar y escolar. El rol de la familia y en especial, el rol del maestro. Maestro que desde un lugar comprometido intenta y busca la comunicación, la manera de invitar a explorar el potencial que hay en cada uno y a quererse a sí mismo, para que permita querer y valorar a los demás. Esta película deja experimentar muchos sentimientos, pero fundamentalmente la necesidad que tiene cada niño, cada ser humano de ser amado y respetado en su singularidad".

También Walter Ferroni, profesor de educación física, recomienda algo para ver y leer. "Quizás por mi interés siempre en lo gremial, lo político e histórico del libro recomendaría Operación Traviata, de Ceferino Reato, que cuenta el crimen de José Ignacio Rucci. La novela describe paso a paso todo lo acontecido y el relato es conmovedor. Recordemos que Rucci era el líder de la CGT, un valioso alfil de Juan Domingo Perón y que su asesinato fue después de unos días en que Perón obtuviera una gran victoria electoral por tercera vez a la presidencia de la Argentina. Como habrá sido de importante Rucci para Perón, que cuando se enteró de lo sucedido, dijo: «Me cortaron las patas»".

La serie para ver es la famosa Merlí. "Trata de un profesor de filosofía que quiere que su materia sea atrapante. No solo lleva delante sus clases sino también se interesa por la vida de sus alumnos presentes y ausentes. Lo que logra el personaje (y la serie) es lo que ya había hecho apenas apareció en clase: no "enseñar", sino más bien "alterar" a varios grupos de personas habituadas a que se diga que la vida es como se supone que es. Y, claro está, también incomodarlos, interpelarlos socráticamente y hacerse compinche con ellos para ayudarlos a crecer".

María Fernanda Foresi es rectora de un instituto de nivel superior. Elige dos libros para tener en cuenta. "Yo recomendaría la lectura de El año que soñamos peligrosamente, de Slavoj Zizek, porque analiza críticamente la realidad y nos interpela sobre qué debemos hacer en momentos tan deprimentes como el actual, cuando los sueños parecen desvanecerse. Lúcido, descarnado pero necesario, nos expone a mirar el mundo con un estilo filosófico. Nos habla del pensamiento entusiasmado en algunas épocas o nostálgico y realista en el desierto de la posideología".

La otra sugerencia es "Las Hortensias y otros relatos, de Felisberto Hernández y todos los libros de este autor uruguayo maravilloso porque deslumbra con historias de las que abrevaron Cortázar, García Márquez y como dice Calvino no se parece a nadie. Se disfruta de leer relatos imaginativos que te trasladan por diversos personajes y escenarios. Especialmente recomendable su propia «Explicación falsa de mis cuentos»".