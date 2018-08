¿Peligra la continuidad de las olimpíadas? La pregunta la toma el profesor Juan Farina, jefe del departamento de Física del Politécnico, y quien se encarga de la preparación de los estudiantes que participan de estos certámenes. El interrogante no es solo hacia la competencia de física, es extensiva a las diferentes disciplinas científicas. Estas olimpíadas se convocan a través de diferentes universidades nacionales que firman convenios con el Ministerio de Educación de la Nación.

En abril pasado, cuando llegó el momento de prepararse para el Mundial de Lisboa los estudiantes se encontraron con la novedad de que había sido suspendido el entrenamiento. La razón, Educación nacional no garantizaba los fondos necesarios ni para la preparación ni para el viaje. Si se logró cambiar esta decisión fue por la movida que realizaron estudiantes, familiares y hasta la intevención de referentes de la política y la ciencia, como el gobernandor Miguel Lifschitz y el director del Instituto Max Planck de Rosario, Claudio Fernández. Y del rector de la UNR, Héctor Floriani.

"Está complicada la continuidad de las olimpíadas", admite Farina y aporta como dato que la Argentina no participaría de la Olimpíada Iberoamericana de Física que se realiza en Costa Rica en septiembre próximo. En tanto que la de Ciencias Juniors avisó desde principio de año que no integrarían la competencia mundial, también por falta de financiamiento. "Lo que pasó con los chicos (de física) fue angustiante. Como lo es no tener un programa del Ministerio sostenido en el tiempo, tanto para escuelas públicas y privadas, que sea solventado por el Estado y no de un particular", opina.

Los temores sobre la continuidad de los programas olímpicos se sostienen en los recortes presupuestarios de Nación en áreas clave como Educación, Ciencia y Tecnología.

Para Juan Farina las olimpíadas representan para las escuelas espacios "complementarios de aprendizaje, más que de competencia", donde "se puede ir mucho más allá de lo que exige una currícula escolar". Explica que en estos entrenamientos se desafía a los estudiantes con problemas diferentes a los que aparecen en los libros, ya que se los invita a resolver cuestiones cotidianas, que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de alguna tecnología; en tanto que en el trabajo de laboratorio se aprenden destrezas, procedimientos y el manejo de instrumentos. "Las olimpíadas —opina— son un modelo posible de aprendizaje, que resulta muy motivador para los chicos, porque ofrecen una manera diferente de enfocar los problemas que yo llamo problemas experimentales, es decir cómo se las ingenian para resolveros".

Señala que además participar de los programas olímpicos, estos certámenes ayudan a despertar vocaciones en los estudiantes. "Muchos chicos que participaron en olimpíadas hoy están en Cambridge, en Oxford... en el Instituto Balseiro, han hecho su propio camino sin que pudiéramos imaginarlo. Se trata de mostrar la belleza de esta disciplina y que la descubran", apunta el profesor.

M.I.