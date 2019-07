Para aprender sobre el cuidado ambiental de las barrancas

La forma en que tradicionalmente se trabaja en educación ambiental en la escuela suele consistir en informar y alertar a los estudiantes sobre los problemas ambientales que deterioran nuestra calidad de vida, sin brindar opciones o soluciones posibles a los mismos. ¿Qué hacer para cambiar esta situación? Un ejemplo concreto de trabajo desde el Taller Ecologista.

En la escuela y en esta época se vuelve particularmente difícil para los docentes generar interés en los estudiantes por el conocimiento de las ciencias naturales en general. Este hecho puede ser, quizás, consecuencia de varios factores: la sobreexposición televisiva, que a través de excelentes documentales extranjeros provee mucha información sobre animales y plantas de otros lugares, que parecieran ser más interesantes que los que conviven a nuestro alrededor, la cantidad de problemas que debe resolver un maestro antes de comenzar con su clase (chicos en riesgo social, desmotivados en todo sentido, con actitudes violentas), la falta de material bibliográfico sobre el ambiente local, la complejidad de los conceptos a desarrollar, entre otros.

En relación a la educación ambiental, con frecuencia delegamos en los estudiantes la responsabilidad que hoy nos compete a los adultos. Y éste es un proceder inadecuado, por el que ponemos a los niños y niñas en un lugar paralizante y de "sobrecarga", que no hace más que distanciarlos del ambiente natural y de cualquier propuesta de acción para conservarlo. Resulta importante reflexionar sobre temáticas socioambientales en los distintos niveles de la escolaridad, en la universidad y en espacios de educación no formal, ya que la crisis ambiental que estamos viviendo tiene consecuencias cada vez más evidentes en nuestra vida cotidiana y en la de las generaciones futuras. Sin embargo, creemos que el modo mencionado no debe ser el camino. Además, debemos corrernos del paradigma etnocéntrico, comprendernos parte de un todo e involucrarnos en la práctica con nuestro ambiente.

Desde el Taller Ecologista proponemos conocer el socioambiente local, sus características particulares y el alcance de los procesos ecológicos en nuestra vida cotidiana, proponiendo y generando soluciones a las problemáticas de nuestra región.

"Nuestras barrancas y costas. Una mirada sobre los ambientes ribereños del Paraná Inferior y su importancia ecológica y cultural", es un estudio preliminar y exploratorio del socioambiente de barrancas en el sector denominado cordón industrial, desarrollado en el verano del 2018. Recorrimos 40 kilómetros de costa a lo largo del río Paraná en la provincia de Santa Fe, desde Timbúes —pasando por Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en el departamento San Lorenzo— hasta Granadero Baigorria, del departamento Rosario.

¿Qué son las barrancas?

Las barrancas son bordes de una antigua falla (resultado de un proceso evolutivo de formación de la tierra que comenzó hace 450 millones de años) que diera origen al cauce del río Paraná. Son distintas formaciones de un lado y del otro del río y están constituidas por depósito de partículas pequeñas (más pequeñas que un grano de arena) depositadas tanto por el viento como por el propio río en los eventos de sequía e inundación.

En la margen derecha del río Paraná las barrancas constituyen una faja de más de 100 kilómetros desde el centro sur de la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Buenos Aires, que disminuye gradualmente en altura en esa misma dirección. En la mayor parte del sector santafesino, las barrancas caen a pique directamente sobre el río (barrancas activas), son de poca anchura y en algunos casos alcanzan alturas mayores a los 18 metros en aguas bajas. Allí, y en las barrancas de los tributarios del Paraná, afloran distintas formaciones con restos fósiles de vertebrados que datan del Pleistoceno (aproximadamente 2 millones de años atrás). En su mayoría, pertenecientes a la clase mamíferos, y en menor medida a aves, peces y reptiles. Hecho que otorga al sector un importante valor patrimonial y arqueológico.

Este sector se reconoce dentro de la Ecorregión Pampeana (que abarca completamente los departamentos San Lorenzo y Rosario, y se continúa en la provincia de Buenos Aires). Sin embargo, las barrancas constituyen el límite este de la pampa, encontrándose con la llanura aluvial del río Paraná, una zona de humedal en lo que representa la Ecorregión "Delta e islas del Paraná y Uruguay". Además, su límite norte se encuentra con otra ecorregión, la del Espinal, que se extiende desde el norte de Santa Fe hasta el departamento San Jerónimo inclusive, bordeando cual anillo, a la Pampa. Esta conformación geológica, morfológica y ecológica hace de los ambientes de barrancas sectores muy dinámicos no sólo en su estructura y morfología si no también en el elenco florístico y faunístico que las habitan y en sus funciones ecológicas, sociales, culturales y económicas. Tal es así que esta particular conformación facilita el emplazamiento de industrias con puertos en nuestra zona, permitiendo las cargas y descargas directamente desde las plantas a las embarcaciones.

Las barrancas poseen, además, funciones de regulación hidrológica, encausando y nivelando el cauce del río. El Paraná es un reservorio de agua utilizado para fines recreativos (siendo las barrancas un elemento clave del paisaje escénico litoraleño) y para actividades productivas y comerciales. A su vez el río recibe, desde las barrancas, efluentes domiciliarios, agropecuarios e industriales, proporcionando funciones de regulación biogeoquímica al retener, transformar y degradar nutrientes y contaminantes, contribuyendo con la mejora de la calidad del agua. Las barrancas del Paraná cumplen también funciones ecológicas diversas brindando forraje (alimento), hábitat y sitios de nidificación y reproducción a especies de fauna silvestre (tijeretas, cotorritas, lechucitas, diversas especies de garzas, biguás, lagartos overos, roedores y comadrejas; entre otras) y contribuyendo al mantenimiento de redes alimenticias locales y de los ecosistemas que conecta.

En nuestro recorrido por las barrancas pudimos comprobar una fisonomía vegetal que se condice con la confluencia de estas tres ecorregiones (Pampa, Espinal y Delta), ambientes que actualmente se encuentran muy modificados, pero con especies autóctonas del paisaje que aún resisten.

Los usos de los ambientes

En cuanto a la propiedad de los terrenos de la franja costera, sólo un cuarto del territorio evaluado es de dominio público, con al menos cinco lugares como balcones al río. Excepto Timbúes, todas las localidades visitadas poseen al menos un balcón al río. Sin embargo, entre ellas, no alcanzan a completar un kilómetro de espacio público a lo largo de los 40 kilómetros de costa recorridos. En este sentido, Granadero Baigorria y Puerto General San Martín cuentan también con porciones de costa en las que residen comunidades de pescadores (barrios Remanso Valerio y El Espinillo). Estas mismas localidades, junto con San Lorenzo, son las que presentan mayor acceso público al río.

Las localidades hacen uso de la función de depuración de estos ambientes, hecho que se evidencia en la cantidad de desagües, efluentes industriales y presencia de basurales en la barranca. A su vez, se extrae el agua del río en cuatro tomas de agua para uso industrial y dos para uso domiciliario.

Contabilizamos 41 plantas industriales instaladas en el sector, donde el 70 por ciento de los ambientes de barranca han sido modificados en algún grado y sentido. De las localidades estudiadas, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes presentan mayor grado de industrialización, con predominio del sector agroexportador. En este sentido, pese a que Baigorria no es una ciudad industrial, muestra —con el caso de una mega guardería náutica— un tipo de intervención tan degradante del ambiente como el industrial.

Al mismo tiempo, encontramos 23 espacios donde el valle aluvial se encuentra tanto cubierto por agua y vegetación, como descubierto, con posibilidades de caminar la playa. Baigorria concentra la mayor parte de estos espacios, lo cual se corresponde con la predominancia de usos recreativos y residenciales de dicha ciudad. Le sigue en orden de importancia Puerto General San Martín. Sin embargo, estos ambientes de playas han quedado comprendidos dentro de instalaciones industriales.

Preocupa el avance de la privatización del ambiente de barranca y el impacto de las actividades humanas en él y en la calidad de vida de la población. El tema reviste complejidad, más aún en localidades que desde sus orígenes asumieron un perfil industrial y portuario; pero es necesario comprender que vivimos en ecosistemas y dependemos como seres humanos y sociedades, del correcto funcionamiento de los procesos ecológicos que en ellos ocurren. Sin políticas públicas responsables, integrales y respetuosas de los derechos humanos y ambientales, la degradación y pérdida de estos valiosos ambientes se profundizará.

Esperamos que la información que generamos y compartimos se constituya en un insumo y un incentivo para diversos recorridos curriculares que apuesten no sólo a la comprensión de la complejidad del ambiente cercano, sino también al apego, al reconocimiento, al reclamo ciudadano de políticas de cuidado.

El informe completo sobre Barrancas del Paraná del Taller Ecologista está disponible en www.tallerecologista.org.ar