Narradores que convidan el placer por la buena lectura

"Roberto, el arquitecto, construyó una fuente enorme en una especie de patio interno que está lleno de plantas, como si fuera un invernadero". Quien lee esas líneas de Alimañas en la casa nueva, de Verónica Laurino, es la docente, escritora y actriz Lila Gianelloni. La imagen muestra sus manos sostieniendo el libro y su voz de fondo. Hasta que el plano asciende y se muestra el rostro de la narradora.

Así arranca el capítulo cuatro de la serie audiovisual En la biblio, un proyecto realizado por la Biblioteca Pocho Lepratti, de barrio Tablada. Disponible en YouTube, la propuesta convoca a narradores de "distinto palo" a convidar el placer por la lectura. En el último video, Gianelloni lee además párrafos de Una vida sin principios, de Henry David Thoreau y Ante la ley, de Franz Kafka, entre otros textos. "De estos pequeños fragmentos estamos hechos. De estas pequeñas historias que tienen que ver con el olvido, con la naturaleza, con cómo habitamos el mundo. Y si eligiera un lugar donde quiero estar, un lugar es la biblioteca", dice la autora de Mapamundi.

Los videos fueron realizados por Pato Saita, colaborador de la Biblioteca Pocho Lepratti. "El proyecto nace para afianzar el trabajo y la imagen de la bilioteca. Y ademá volver a encontrarnos con algunas personas e invitar a otras a que conozcan el lugar", resume Saita.

Embed

Gol uruguayo

En el primer capítulo el narrador fue el periodista y relator Jesús Emiliano, quien leyó El gol, de Eduardo Galeano. Ese relato que comienza diciendo: "El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo, era raro que un partido terminara sin goles: 0 a 0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los once jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos". El capítulo cierra con el magistral relato de Jesús Emiliano, quien buceando por los estantes de libros de la biblioteca, imagina la jugada de un partido en el que participan el Negro Fontanarrosa, Mario Benedetti, Julio Cortázar y Galeano.

Embed

De Walsh a Gelman

Para el segundo capítulo, el invitado fue el actor y escritor Lautaro Lamas, quien sentado en la biblioteca y apenas iluminado por una tenue luz, lee a Rodolfo Walsh: "1962. Quisiera tragarme la vida. Me pregunto de golpe qué estoy haciendo aquí, iluminando pobres historias, restaurando con un poquito de témpera los viejos retratos. Debe ser que hoy no tengo sol en esta otra isla cimarrona. Me gustaría ir a Bahía y ser un negro. Trabajar con los negros y coger con las negras y aprender a cantar y a bailar". El texto está incluído en el libro Ese hombre y otros papeles personales y el propio Lamas, al terminar el relato, explica en el video: "Son papeles que se encontraron después, no los editó. En un momento de estallido interior, cuando larga todo y se instala en la isla". En el video, Lautaro Lamas también hace una emotiva lectura del cuento Juan se iba por el río, también del autor de Operación Masacre.

Embed

Los periodistas Lucas Correa y Fernando Lingiardi son los protagonistas del tercer capítulo de En la biblio. Allí Correa abre el juego de la mano de Juan Gelman. Y lee: "No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores". El silencio de la lectura se interrumpe cuando se suma Fernando Lingiardi y juntos cantan Soy, de Tabaré Cardozo: "Con los añicos del cristal / armar mi espejo / Y en los escombros del jardín / ser tierra y flor / Con los retazos del ayer / Tejer mi manta / Leyendo el mapa de mi piel / oír tu voz.