Narraciones sobre solidaridad y participación

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción ni de cambio, tampoco expropian las cuevas de Alí Babá... Pero quizá desencadenen la alegría del hacer... y la traduzcan en actos. Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”. La cita de Eduardo Galeano, publicada en Memoria del fuego, da título a un concurso de narrativa lanzado para celebrar los 20 años de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti.