Mucho más que una clase sobre "impuestos"

La semana pasada fui a hacer fotos a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, donde se dicta una de las carreras más elegidas por los nuevos alumnos universitarios, además de medicina. Entré a un par de aulas que estaban llenas de estudiantes. En la segunda, después de pedir permiso para ingresar, me acerqué a la profesora y dije en voz alta lo que necesitaba. Hacer esas fotos y para qué, pero que ellos siguieran con lo que venían trabajando. Con el permiso de todos, entre risas y esa costumbre que tenemos de acomodarnos de golpe cuando nos dicen "te hago una foto", comencé con mi trabajo. La docente siguió hablando de lo que venía hablando. Del ser político hablaba. Y específicamente de Santiago Maldonado. Me cambié de lugar y me puse en el fondo del aula, atrás de los alumnos y frente a la docente. Iba a tener una buena toma, pero además la quería ver mientras la escuchaba. Habló con tanta claridad y tan serenamente sobre lo que significa ser un ser político en un lugar académico. Habló tan claramente de su posición sobre las fotos del cuerpo encontrado en el río Chubut y que circularon ese día (¿el cuerpo de Santiago Maldonado, el desaparecido hace más de 70 días?); habló tan claramente sobre los dichos muy desafortunados de la senadora electa Elisa Carrió, y también habló del rol de los medios. Esa famosa palabra, el rol.

Yo ya tenía las fotos y estaba en un lugar desconocido para mí: escuchando atentamente esa clase. Un alumno le alcanzó un mate a la profesora, ella lo tomó, no fue extensa en su discurso. Dijo que era su punto de vista y que no podía dejar de obviar ese tema justamente ese día. También dijo: "Bueno, ahora sigamos con lo que estábamos. ¿Pudieron resolver el ejercicio?". Y dirigiéndose a mí, María Elena, bien parada y simpática: "Esta es una clase de Impuestos, pero hablamos de todo".

A más de una semana de esa tarde, todavía no se saben las causas de la muerte de Santiago. Lo que sí se sabe es que fueron más de 65 los gendarmes quienes lo persiguieron cuando cortaba una ruta con unas seis personas de la comunidad Mapuche que reclaman por sus tierras.

Tenía ganas de quedarme ahí. Por fuera amenazaba tormenta, pero de golpe estaba en un lugar desconocido y amable.