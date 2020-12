Mucho más que las ventanas

—¿Nos? ¿Por qué nos? —Es como se usaba el nosotros en esa época, me explicaba con paciencia y volvía a repetir la misma frase, y la siguiente, y la otra y así hasta el infinito. Como el padre nuestro el año anterior en catecismo, o el Ave María. Al menos por tomar la comunión me iban a regalar un reloj y con las estampitas juntaría para comprarme ese dinosaurio a cuerda que había en la tiendita de Uriburu. ¿Pero aprender el preámbulo?, ¿para qué? Ni siquiera se podía cantar. Algunos años después, con un amigo de la secundaria, se nos ocurrió ponerle música a las lecciones de biología que la mina nos tomaba en el pizarrón, pero esa es otra historia. Ahora estaba dale que te dale con el preámbulo, que tenía palabras tan difíciles, sin sentido, y mi mamá haciendo de apuntadora para que no me desmoronara y pudiera continuar en ese delicado entramado de frases que no podía saltearse ni mezclarse so pena de excomunión...