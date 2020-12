Más de un millón y medio de libros para las escuelas

“Queremos una sociedad libre, y eso se construye no solo con una escuela que transforme, sino también que permita el acceso a la lectura recreativa. La lectura es un derecho que no surge espontáneamente, demanda políticas públicas, porque no en todas las escuelas ni en todas las casas hay libros”, dijo Trotta.

Colecciones

De los 209 libros seleccionados, el 56 por ciento (117) fueron escritos por mujeres, el 81 por ciento (168) por autores argentinos, mientras que el 9 por ciento (19) son latinoamericanos. De los argentinos, el 50 por ciento son del interior del país y 16 corresponden a autores y autoras de pueblos originarios. Respecto de los géneros literarios, hay 23 títulos de poesía, 16 antologías de varios géneros, seis obras de teatro, cuatro cancioneros y tres historietas. El Plan alcanzará a 46.872 escuelas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país y beneficiará a la industria nacional del libro.

“Cuando anunciamos la apertura del proceso de selección, se subrayó el objetivo de garantizar el efectivo derecho a la lectura de los niños, niñas y jóvenes argentinos como herramienta para democratizar el conocimiento, pero también la voluntad de ayudar a la industria editorial en un momento de crisis inédita”, sostuvo Trotta en referencia a la pandemia de coronavirus.

El objetivo es que los textos lleguen a cada escuela en marzo de 2021, para lo que se armó una caja con 38 libros de literatura infanto-juvenil para cada nivel que está conformada por una selección nacional de 35 títulos y una regional de otros tres. Por primera vez, todos los títulos estarán disponibles en formato digital en la plataforma federal Juana Manso, anunció el ministro.

El director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, expresó: “Desde la Biblioteca Nacional hemos participado durante muchos años de todas las actividades de promoción de la lectura porque creemos que el acto de leer es insustituible”.