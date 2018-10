Más de 800 secundarios simularon la tarea de la ONU

Más de 800 estudiantes secundarios participaron de otra edición de Uniendo Metas, el programa de la Asociación Conciencia más conocido como Modelo Naciones Unidas (ONU). A lo largo del año, las alumnas y los alumnos se preparan para asumir el rol de delegados de los países o de autoridades del organismo internacional. Discuten, argumentan y ejercitan opiniones alrededor de problemáticas como la pobreza, la situación de la mujer, la discriminación o la realización de tratados internacionales. La Universidad Católica Argentina (UCA) fue la sede de las tres jornadas intensas (del 4 al 6 de octubre) que congregó a estudiantes de Rosario y la región a debatir como en la ONU. La convocatoria alcanza también a un número importante de jóvenes universitarios que se suman como voluntarios, y tienen en sus manos las tareas de preparación del programa, la capacitación y el desarrollo de las actividades.

Lourdes Prunotto cursa la carrera de relaciones públicas y es una entusiasta voluntaria de este proyecto. Detalla cómo funciona Uniendo Metas, el programa que promueve el simulacro de la ONU y por el cual los estudiantes se asumen como embajadores, integran delegaciones, aprenden las competencias que tienen las autoridades de este organismo y particularmente estudian de todo poco para enfrentar los debates: desde geografía, historia, proyectos políticos y la actualidad de los países que representan, entre otros aspectos.

A principio de cada año los colegios se inscriben y luego se sortean las delegaciones y tareas a cumplir. El proyecto (con más de 20 años de trayectoria) sumó este año a más de 800 jóvenes de escuelas públicas y privadas. Se financia con bonos contribución que aportan los participantes y el que realizan empresas y personas en forma individual. La actividad tiene el aval del Ministerio de Educación de Santa Fe y ha sido declarado de interés provincial. En la inauguración de este año participó la intendenta Mónica Fein, un apoyo que valoran como de "reconocimiento al programa".

Valentina López (18 años) y Valentina Cano (16 años) son alumnas del Colegio Madre Cabrini. Ambas asumieron el rol de delegadas, representando a la República Bolivariana de Venezuela. Y de alguna manera fueron quienes motorizaron la participación de su escuela en este proyecto. "Sabíamos de este programa y nos entusiasmó mucho participar", confiaron. También Agustina Repetto, de 16 años, y estudiante del Superior de Comercio participó del proyecto, pero como autoridad. Lo que le demandó aprenderse las normativas que hacen al funcionamiento de la ONU.

A la hora de los balances, las estudiantes coinciden en que el tiempo extraescolar que les demanda el proyecto no es una carga, más bien se disfruta. "Cuando te enganchás no lo querés dejar más", aseguran. "Es una experiencia que los alumnos no deberían perderse, porque te hace crecer como persona, deja un montón de valores, y no solo te llevás conocimientos sino un montón de amigos", destacan en acuerdo las alumnas secundarias.