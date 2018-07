Maite y Daniela, presentes

"Maite llegaba siempre arregladita al jardín con sus hermosas trenzas largas, lo que más le gustaba era jugar con los muñecos de la sala. Hoy de madrugada, mientras dormía en su casa, fue muerta por un bala que entró por la ventana. No hay explicación, no hay justificación, no hay razones. Todo indica que Maite es una víctima más de la criminalidad narco-policial. El Estado y el gobierno son responsables", se lee en un comunicado difundido la semana pasada por Amsafé Rosario, donde además se expresa la solidaridad con la familia de la nena fallecida el 4 de julio pasado, y las maestras de Jardín 235 de Rosario al que concurría y de la Primaria 1210 a la que asisten una hermana y un hermano.

La seccional local del gremio docente se pronunció, en ese mismo comunicado, "contra la violencia brutal, contra el sinsentido, contra la muerte de la niña" y exigiendo "¡Basta de matar a nuestrxs alumnxs!"

Este año se cumplieron 15 años de la violación y asesinato de la maestra de nivel inicial Daniela Spárvoli, cometido el 14 de mayo de 2003 en cercanías de Cañada de Gómez. Daniela vivía en Carcarañá y enseñaba en una escuela de Villa Eloísa, a la que se trasladaba la mayoría de las veces haciendo dedo. En ese trayecto, cuando regresaba de dar clases, encontró la muerte.

El recuerdo de Daniela está siempre presente en el magisterio. Tomó más espacio público no solo por el aniversario reciente, sino porque la preocupación por el traslado de las maestras rurales de la provincia sigue siendo un tema de agenda no resuelto. Así lo manifestó Amsafé en una movilización reciente realizada ante el Ministerio de Educación de Santa Fe.

"No hay niñez emancipada si hay maestros domesticados y no hay democracia emancipada si hay una educación domesticada", opina Patricia Redondo.