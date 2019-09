"Maestro pueblo" se presenta en la Facultad de Humanidades

El próximo 19 de septiembre a las 18.30 se presentará en la Facultad de Humanidades de la UNR —Entre Ríos 758— la reedición de los libros ¿Maestro pueblo o maestro gendarme? (1974) y La escuela y la comprensión de la realidad (1971), de María Teresa Nidelcoff.

Los títulos, reeditados por la editorial de la Biblioteca Vigil, cuentan con artículos de Natalia García, Ariana Reveli, Claudia Abraham, Laura Bravi, Mariana Caballero y Fernando Mut. Durante la presentación se realizará una charla con los autores de los artículos a cargo de Elvira Scalona.

Se trata de dos libros icónicos para docentes y estudiantes que trascendieron de generación en generación.

En Maestro pueblo, Nidelcoff señala: “Hay maestros que encuentran que todo está muy bien como está, que los valores y características de la sociedad actual no deben cambiar, que deben ser difundidos. Actúan conscientemente como representantes del actual régimen social, asumen la responsabilidad de incorporar a los alumnos a dicho régimen, adaptándolos al sistema de vida y a los valores que este propugna. Los rotularemos: ‘maestros gendarmes’. Ellos también desde sus tareas vigilan las fronteras, pero en este caso se trata de las fronteras de clase de nuestra sociedad. Otros, la mayoría, se definen como ‘maestros’ a secas, ‘maestros maestros’. Afirman que ‘la escuela es la escuela y la política es la política’. En otras palabras: no perciben o no quieren percibir las implicancias ideológicas y sociales de muchos de las tareas y ‘ritos escolares’. Con su aparente apoliticismo y con su postura ‘acrítica’ se convierten, de hecho, en gendarmes del régimen social, sin saberlo y, a veces, sin quererlo. Al no trabajar para cambiar, ayudan a los que quieren conservar. La tercera opción la definiremos como ‘maestro pueblo’. No cree que su misión sea difundir en el pueblo los valores del opresor sino que, por el contrario, cree que el sentido de su trabajo es ayudar al pueblo a descubrirse, a expresarse, a liberarse. Quiere construir la escuela del pueblo, desde el pueblo”.