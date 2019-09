Los cuentos cortos de Sofía para imaginar otros mundos posibles

Mirando la popular serie española de Netflix La casa de papel, a Sofía Benítez se le ocurrió pensar qué pasaría si alguien estuviese encerrado por años en una habitación debajo de la tierra, sin que nadie lo pueda rescatar. Así nació El cuarto oscuro, un cuento que Sofía escribió para el taller de escritura de la escuela San Ramón.

Pero no es el primer texto de Sofía. Dice que le gusta mucho escribir, sobre todo cuentos cortos “con muchas cosas adentro”. Lo hace en un cuadernito, con una birome. Para volcar esas historias que surgen de su imaginación prefiere prescindir de la computadora. Algunas de ellas las sube luego a su cuenta de Instagram.

Libros y series

A la pequeña escritora le gusta leer “bastante”, sobre todo historias del misterio o de terror. También mira series, como Flash o Stranger Things, sus favoritas.

“Cuando escribo —cuenta— siento que me voy de la realidad. Hay cosas que no creo que puedan pasar en el mundo real, pero si las escribo capaz que les doy un impulso a que pasen”.

Para un futuro, a Sofía le gustaría narrar historias reales atravesadas por sucesos extraños. Y sobre todo sueña con poder escribir “libros largos”.

>> El cuarto oscuro

Les cuento desde el principio. Era un día como cualquier otro, jugando al ajedrez con Teo (mi primo), teníamos 12 o 13 años cuando desde el retorno se oían ruidos raros. Obviamente no nos importaron.

Días después seguí escuchando esos ruidos extraños. Ya estaba por ir a la escuela cuando los ruidos aumentaron, la televisión se apagó y una malvada risa se escuchó por la espalda me agarraron y si mal no recuerdo me gritaron “Entrá si no querés que sufran”.

Forcejenado, entré a un lugar a 38 pies de la tierra, donde todo era legal. Eso hace años aquí encerrado sufriendo en este frío y solo cuarto oscuro.

Hasta que un día un grito agudo y solo se escuchó desde arriba ¡Alguien me buscaba! Pero no creía que me fuera a encontrar. Grité, grité hasta no dar más. Y como de costumbre, nadie respondió. Sin fe dormí. Al despertar vía la luz del hospital. Y al despertar de esa pesadilla me di cuenta lo que era estar solo de verdad.

Sofía Benítez, 11 años. Extracto de “El cuarto oscuro”