Los cómics de Clarita y la búsqueda de un estilo personal

Los primeros pasos de Clara Pietrapertosa como autora de cómics los dio "más o menos" a los once años. "Tenía ganas de dibujar algo que me pasaba en la vida o algo gracioso, lo escribí y luego pensé: ¿por qué no hago un cómic?", recuerda.

Así nació Laura, un personaje que admite era una versión de ella en formato de historieta, donde contaba parte de su vida cotidiana en clave de humor. "Dibujaba más sencillo, tenía 11 años, así que dibujaba lo que sea, a veces ponía de personajes a mi familia... lo que haría cualquier niño para divertirse", describe Clarita sobre ese personaje con el que llegó a hacer "pila de cómics". Hoy tiene 15 años y cursa en la escuela secundaria Nº 409 Juan Vázquez, de barrio Fisherton.

Además del dibujo, le gusta leer sagas juveniles de fantasías y aventuras. Es más: dice que ahora estaba con intenciones de escribir una novela, pero que no pudo avanzar mucho y siente que quedó "estancada".

La adolescente llega La Capital con una carpeta con sus ilustraciones. Algunos son precisos bocetos a lápiz, mientras que otros son dibujos alucinantes coloreados. "Me encanta leer y mirar cómics", cuenta Clara. Las primeras historietas que leyó fueron las que salen en la contratapa del diario, como Mafalda y Gaturro, aunque con el tiempo también se nutrió mucho del manga y el animé (dibujos japoneses). "Hasta que vi por YouTube a muchos artistas que tenían su propio estilo y me dije: ¿por qué no hago mi propio estilo?", describe sobre el proceso que la llevó a desarrollar su identidad en el mundo del dibujo.

Sobre sus sensaciones a la hora de hacer un cómic revela: "Al principio sentía gran felicidad y me encantaba. Todavía me sigue encantando, aunque por un tiempo lo había dejado y me propuse mejorar en el dibujo. Me la pasé escribiendo y dibujando, pero no hacia cómic. Después volví a hacerlo y me sentí de nuevo viva".