Los campamentos sanitarios, compromiso de los futuros médicos

A modo de balance de las actividades realizadas este año, el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR publicó en su canal de YouTube una serie de cortos que registran la experiencia del campamento sanitario realizado en junio de este año en la localidad entrerriana de Villa Elisa. El registro fue tomado en la semana que duró la actividad, en la cual se recibieron alrededor de 120 médicos. "Los videos tienen la mirada del que asiste a un evento emotivo, valiente, comprometido con la comunidad, vital, justo e indispensable en un momento bisagra de la humanidad, donde se define si vamos a ser capaces de sobrevivir como raza sobre un planeta que está siendo agredido constantemente, dejando nuestra casa común cada vez más a merced del capital", posteó en su muro de Facebook Diego Fidalgo, realizador a cargo de los diez cortos de aproximadamente un minuto cada uno. Cada corto es un microdocumental con un eje temático, como promoción y prevención, expectativas, escuelas rurales o infancias, entre otros temas.

Práctica final

El campamento sanitario es una evaluacion integradora del ciclo de práctica final de la carrera de medicina de la UNR, que llevan adelante desde 2010 un grupo de docentes miembros del Instituto de Salud Socioambiental.

En el microdocumental titulado "Orígenes", es el doctor Damián Verseñassi —director del Instituto— quien remarca que uno de los déficits que tenía la carrera era precisamente la falta de una evaluación integradora en la practica final. "La universidad no solamente no se acerca a la comunidad sino que no ofrece respuestas. En ese contexto se piensa al campamento sanitario", agrega por su parte Gastón Palacios, profesor adjunto en práctica final. Sobre esas demandas que gestaron hace casi diez años los campamentos, Andrés Vallini (jefe de trabajos prácticos) afirma que cuando se sale a terreno "se empieza a ver que en general los intereses académicos no van respondiendo a lo que realmente le interesa a la comunidad", por lo que "empezar a hacer visibles algunos temas significaba también empezar a cambiar las agendas de la facultad".

Embed

En otro de los videos es Marcela Sepúlveda, directora de la escuela Nº 40 de Villa Elisa, quien toma la palabra y cuenta: "Nuestros niños de esta escuela son nenes que por ahí no tienen ese control tan importante en esta etapa de crecimiento y esto viene fantástico para ellos. Y nosotros como personas que debemos hacer cumplir con los derechos del niño apoyamos este Campamento Sanitario".

Trabajar con la comunidad

En el corto titulado "Formación", Analía Zamora, docente evaluadora, resume así la propuesta: "Entendemos que estos espacios deben seguir fortaleciéndose. No solo por la formación de los trabajadores de la salud desde la perspectiva de la salud integral y colectiva, sino porque necesitamos más que nunca trabajar con las comunidades, para seguir demostrándoles que otra forma de producir es posible".

Las voces de los estudiantes que realizan las prácticas también están presentes en los microrrelatos. Como Agustina Fornari, que sostiene que este tipo de prácticas"es una buena forma de terminar, hacer un cierre y englobar todo lo que aprendimos". Otra joven cuenta que de la facultad egresan "con un plan que tiene que ver mucho que ver con el estudio y los libros, pero nos falta contacto con la comunidad y esto ayuda mucho". Y Maryna Skotyuk sostiene: "Queremos tener el día de mañana un compromiso con la sociedad desde la medicina, no solo tratamiento y curación, sino promoción y prevención. Y que puedan ver que el rol de médico no es solo estar en un hospital o un centro de salud, sino salir a conocer lo que le pasa a la gente y qué necesitan".