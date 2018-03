Lenguas extranjeras para la mitad de las aulas santafesinas

Era abril de 2010 cuando más de 600 académicos se reunieron en Rosario para debatir sobre la enseñanza de los idiomas. El encuentro internacional, que se realizó en el auditorio de la UCA, se conoció como el XV Congreso Latinoamericano de Profesores de Francés. Entre las invitadas a disertar estaba la entonces coordinadora nacional de Lenguas Extranjeras de la Nación, Lía Varela. La especialista reveló que "sólo la mitad de los chicos santafesinos accede a la enseñanza de un idioma extranjero en la escuela", en tanto que a nivel nacional las diferencias eran mayores: un tercio contaba con esta enseñanza.

Las declaraciones de la funcionaria se leen en una crónica y entrevista que La Capital publicó el 20 de abril de ese año, titulada: "Solo la mitad de los chicos aprende otro idioma en escuelas santafesinas". Todo un llamado de atención respecto de lo que señala la ley nacional de educación, 26.206, que reconoce como "obligatoria" esta enseñanza para los niveles primario y secundario, y de "al menos un idioma extranjero".

Varela recordó que en los 90 se había impuesto la enseñanza del inglés, en descuido de las demás lenguas. Y en aquel momento, mientras había provincias que tenían una cobertura prácticamente total de esta enseñanza, otras no llegaban a un 20 por ciento de sus aulas. Santa Fe estaba en el medio de esa tabla: "No tiene una cobertura total, pero tiene distintas experiencias y una tradición bastante sólida en materia de enseñanza de lenguas. Sin embargo, falta ampliar esa cobertura".

También Varela marcaba que el mayor déficit de cobertura en la enseñanza de idiomas estaba en las escuelas especiales, rurales y de menores recursos. Y advertía que no acceder a estos aprendizajes tiene una consecuencia no menor para los chicos: "Se pierde todo lo que significa conocer otras culturas, conocernos mejor y comprender al otro. Y esa es justamente la base de una sociedad que se reconoce diversa y que puede vivir en esa diversidad. Eso significa no sólo aprender el inglés". Además de llamar la atención sobre la escasez de profesores. A su vez, la presidenta del comité organizador de aquel congreso, la profesora Elda Dagnino, habló del lugar y los desafíos que tiene la enseñanza del francés en las políticas lingüísticas de América latina y el Caribe.

Hoy, a ocho años de aquel congreso, el debate en la provincia sigue abierto. El proyecto oficial de ley de educación para Santa Fe presentado en diciembre del año pasado ante la legislatura establece, en Sección III, educación secundaria, en su artículo 53, apartado 4, como objetivo: "Desarrollar conocimientos lingüísticos tanto orales como escritos de la lengua nacional y de una lengua extranjera".