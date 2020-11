Las escuelas y la "barbarie tecnológica" de Agamben

Si no tuviéramos la alternativa de los medios digitales eso sí hubiera sido trágico y peligroso, porque el peligro hoy está en la presencialidad, en la proximidad, en la circulación viral masiva. Virus que mata y deja secuelas a quien lo contrae. Es decir, si no hubiéramos tenido al alcance las tecnologías tal vez muchos de nosotros/as ya no estaríamos aquí compartiendo espacios destinados al aprendizaje, al conocimiento, al debate de ideas, y quizá en la “inmunidad del rebaño” —que algunos propiciaban con tanta liviandad— podrían ser más altas aún las cifras de mortalidad. Sin embargo, las escuelas, las universidades, los institutos de formación continúan sus entregas a distancia, siguen adelante con su compromiso histórico: enseñar a aprender.

Por eso preocupa lo expresado por Giorgio Agamben en su último libro ¿En qué punto estamos? La epidemia como política, una compilación de artículos desde donde hace un llamado, quizá parcial, a los estudiantes, quienes por una realidad generacional saben y dominan más que muchos de nosotros las nuevas tecnologías.

"Ser docente fue una elección de vida, y como todo trabajo dinámico cambió, no es más sólo pizarrón y tiza; ahora es pantalla, teclado y cámara"

Si a esta forma actual de enseñar y aprender Agamben la llama “la barbarie tecnológica” confunde. Él mismo se vale de las tecnologías: sus artículos están en más de algún blog (es cosa de buscar en la web quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben), también está en ebook Idea della prosa, Homo sacer y Che cos’è la filosofia?, realiza entregas virtuales, las envía, se comunica por los medios de “barbarie digital”. Lo llamativo es que exhorte a los estudiantes y diga: “Los estudiantes que aman verdaderamente el estudio deberán rechazar inscribirse en las universidades así transformadas”. Es extraño.

Ser docente fue decisión propia, una elección de vida y como todo trabajo dinámico cambió, se modificó, no es más sólo pizarrón y tiza: ahora es pantalla, teclado, cámara... El cambio ocurrió. Ante la responsabilidad social de vincularme con aprendientes y trabajar con ideas, pensamientos y contenidos, sigo celebrando mi elección frente a una pandemia que nos atraviesa y que algunos ponen en duda: el mundo enfrenta 1.340.000 muertos y 36.000 son argentinos. El Covid-19 no es “apenas diferente de una simple gripe”, tampoco “es un golpe al capitalismo (...) que podría reinventar el comunismo”. Si en la actualidad tenemos “suspensión de los servicios educativos para escuelas de todos los niveles, así como de las actividades escolares y de educación superior, con la excepción de las actividades de educación a distancia”, es porque el país está en riesgo, la vida está en peligro y no nos podemos exponer. Transformar la forma de enseñar a aprender y de aprender a aprender era inevitable: la pandemia cambió la vida y las rutinas, y la escuela cambió con ella.

No advierto una “barbarie tecnológica”, ni manipulación o “limitación de la libertad impuesta por los gobiernos”. Al contrario, veo una oportunidad insoslayable de seguir enseñando y seguir aprendiendo pese a las dificultades. Veo escuelas que se pusieron la problemática al hombro cuando el contagio comenzó a acechar y avanzaba, cuando la pandemia obligó a cerrar las instituciones educativas. Por esto, no comparto “La invención de una epidemia”, como reza el primer artículo de Agamben, citado en el libro ¿En qué punto estamos? La epidemia como política. Tampoco el artículo “Réquiem por los estudiantes” puede convencernos cuando habla de “los profesores que aceptan (...) someterse a la nueva dictadura telemática”. Los medios nos han permitido seguir adelante, enseñando, sin abandonar a nuestros estudiantes.

Si bien es cierto que no todos sabemos de epidemiología, Agamben tampoco lo sabe —“no soy ni virólogo ni médico”, dice—, la cuarentena no ha sido un “individualismo empujado al exceso”, ni veo “una manipulación inaudita de las libertades”. Como formador de formadores, como docente frente a curso, debo entender que salvar la vida, salvarnos entre todos, es una cuestión biológica y ética, es una cuestión de supervivencia humana. Cuidarme, cuidarnos y cuidar al otro/ los otros, es parte de nuestra dignidad como sujetos solidarios, empáticos y responsables. Si Agamben se equivocó, entonces tenemos que discutirlo. Para eso está la escuela, analizarlo, profundizar más en su obra. Él es un gran filósofo, pero la pandemia no es una invención, está entre nosotros, la tenemos, la sufrimos, pero para eso están las escuelas, para seguir estudiando el pensamiento con nuestros aprendientes. Aunque sea de manera virtual.