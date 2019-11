Las canciones de Fesuel y el rap como un vehículo para desahogarse

Cuando rondaba los 13 años, Felipe (cuyo nombre artístico es Fesuel) vio en Facebook una publicación sobre el maltrato animal. Como ya para entonces escuchaba rap, se le ocurrió hacer una canción para canalizar su preocupación por este tema. “Así me di cuenta que podía hablar de muchas temáticas sociales, hasta que empecé a centrarme más en lo que yo sentía, para sacar lo que tenía dentro, mis emociones”, recuerda Fesuel, alumno de la Escuela Nº 347 Ángel Guido, donde además es presidente de su centro de estudiantes.

La primera vez que Fesuel rapeó en público fue en su escuela. A partir de ahí, junto a un grupo de amigos que escuchaban rap, comenzó a participar en las competencias del circuito de freestyle de Rosario. En su canal de YouTube (Fesuel Lsc) hay varios de los temas que compuso el joven artista rosarino. Junto a otro profe (Krizto), hoy además da clases de freestyle para chicos todos los jueves por la tarde en el Centro Cultural Unión Sur (Esperanto 350).

Para Fesuel, escribir canciones de rap es “un método para desahogarse”. Y agrega: “Así como se dice que la música es algo fundamental en todas las personas, vos podés conocer a una persona por sus gustos musicales y también la podés conocer por lo que escribe”. Para los que recién se inician en el freestyle les recomienda “que sean auténticos” y no tengan miedo “a expresar lo que realmente son”.

>> Estudioso del comportamiento de la gente

Insisto en que todo puede ser visto como arte / También solo pensarte en el bondi con alguien / La música que escucha, manías que comparten / Quemaría por partes toda Roma para estudiarte.

Podría hablarte de las cosas que me frustran / Prefiero que hablemos de las series que más me gustan / Prendo tu llama interna, así quemas me gustas / Y mi corazón de hielo es la cosa que más te asusta.

Pienso en que la vida no es justa / Y no tanto por mi, sino por mis juntas / Untar el lápiz en la hoja y ver cómo se ajusta / Es la forma de responder generando más preguntas.

Veo en el gris un color exótico / Como estudiar las noches de un melancólico / Quedarse a su lado sabiendo que es tóxico / Es como un chiste con sentido del humor daltónico.

El color de esta amistad está difuminado / Por un narcisismo acumulado / Hasta en los actos más bonitos soy interesado / Escuchando a los demás para luego ser escuchado.

A veces me pregunto algo tan básico: ¿Cómo me vería si no tuviera este hábito? ¿Seria mas odioso o solo menos simpático? Cambio de actitud = cambio de ámbito.

Otras preguntas frecuentes: ¿Por que la guerra azota a tanta gente? ¿Desde cuándo un ideal es tan fuerte / Como para pensar que quien no lo comparte se merece la muerte?

La especie dominante a si misma se mata / La guerra te da plata y la paz es muy barata / Crecí en una cloaca repleta de ratas / En mi mundo actual las perras corren a las gatas.

Te maltrata gente que comparte tu apellido / El miedo y el rechazo: reacción a los desconocido / En un salón vacío te dictan contenido / Y lo que se aplicará allá afuera es lo convivido.

De escuela o de barrio, todas tienen jerarquías / Cambio de hábitos, distintas monotonías / Fui a una escuela pública con una privada al lado / Y créeme que son lindos muy separados.

Escuela privada: el que fume será un zarpado / Escuela pública: el que no fuma queda al costado / En el curso es el alumno más aplicado / Y en el barrio el mayor comprador de prensado.

Y así se vive en la cuadra que me ha criado / Se estudia o se levantan cajones en el mercado / Todos creen tener la verdad y la verdad no existe / La original se dividió en partes que nunca viste.

Profundizo y parece que todo es mentira / Que el amor y la bondad en realidad sólo son trucos / Para agradar y que al final caiga en tu truco / Una persona que quería que caigas en su truco.

Y yo no sé si lo que tengo es amor / Quizás la misma persona que le dio definición / Solo quería engañar a una mayoría y condenó / A la minoría que no cayó.

Quizás sea debilidad portar un sentimiento / Que tenga nacimiento de la boca para adentro / Y para sobrevivir haya que inventarse un cuento / Capaz de contrarrestar el que me cuenta el resto.

Pido sinceridad, pido valores / Pero el mundo es así, distintas percepciones / Quizás lo que para mí fueron equivocaciones / Para el resto de los humanos no fueron errores.

El ser humano: innatamente ventajero / Bebé que finge llorar por tener un sonajero / Adolescente consigue sexo con un "te quiero" / Adulto rico explotando al adulto obrero.

Distinto corazón, distintas mentes / Sangre fría o sangre caliente / Yo mientras tanto soy paciente / Estudioso del comportamiento de la gente.

Fesuel, 18 años.