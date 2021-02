La vuelta a las escuelas y el desafío de fortalecer vínculos en entornos seguros

Circular 01/21

La cartera educativa provincial anunció el sábado pasado que el retorno al sistema bimodal será en turnos de tres horas de clases, recreos de media hora y sectores de aislamiento en cada establecimiento. Con la firma de la ministra Adriana Cantero, el jueves llegó a las escuelas la circular 01/21 con "Orientaciones para el retorno a una presencialidad cuidada". Allí se anticipa que la jornada escolar se organizará en cinco momentos (ingreso con la aplicación de medidas de higiene (lavado de manos, control de temperatura) y rutinas de saludo y bienvenida; un módulo de 90 minutos de clases; 30 minutos de recreos cuidados y rutina de desinfección; un segundo módulo de 90 minutos de clases y un momento final de medidas de higiene y despedida). Además los cursos se planificarán según la capacidad de cada aula y se garantizará el distanciamiento, la aplicación de medidas preventivas y la sanitización frecuente.

Pero en las escuelas también preocupan —y mucho— aquellos que durante 2020 tuvieron un contacto débil o nulo con sus maestros y maestras. Fortalecer los vínculos afectivos en entornos seguros en el desafío inmediato en el que coinciden docentes de escuelas públicas y privadas consultados por La Capital. Mientras tanto, preparan las aulas para un regreso que no será el mismo que dejaron en marzo cuando las clases presenciales quedaron en pausa por la pandemia.

riva2 (2).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ansiedades

No hubo clases presenciales, pero las escuelas estuvieron presentes en este tiempo. Repartiendo alimentos, repartiendo cuadernillos, estando atentos y sin horarios a las consultas de estudiantes y familias. Docentes, no docentes, preceptores y personal directivo. De ello pueden dar cuenta los chicos y sus familias, a quienes acompañaron inventando miles de formas para estar cerca aún en la distancia.

“Estamos con ansiedad por la vuelta a la presencialidad, porque la escuela cumple una función que no cumple ninguna otra institución”, señaló a La Capital Sandra Bembo, docente y directora de la Escuela Secundaria Bernardino Rivadavia, en la previa a un encuentro con el cuerpo de profesores de quinto año, los primeros en volver a las aulas. Con ellos reforzarán contenidos de ese último año del secundario, sobre todo haciendo hincapié en aquellas materias que necesitan consolidar temas de las carreras (terciarias o universitarias) que los chicos y chicas eligieron seguir.

Pero además de los que finalizan la secundaria, el equipo de gestión de la escuela de Oroño al 1100 se encuentra abocado en trabajar con los alumnos y alumnas que tuvieron una vinculación nula o de baja intensidad con la escuela durante el año pasado. Estiman que son cerca de 70, de un total de 900 estudiantes, de primero a quinto año.

“Nos preocupan esos chicos, los que no aprobaron ninguna o pocas materias porque no han podido o no han querido, por eso los estamos convocando para saber dónde están, y si siguen en nuestra escuela o en la de su barrio", señaló Bembo. Y agregó: "Nos preocupa la revinculación, y más que el contenido escolar concreto, que en el tiempo se va a recuperar, el tema es recuperar el vínculo, por lo emocional de lo que significa el contacto con la escuela". El desafío, dijo Bembo, es volver todos a una escuela que ya no será la misma de la que dejaron.

riva1 (2).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Circular la palabra

Matías Barroso es docente de primaria en la Escuela Nº 133 de Nuevo Alberdi. El año pasado, ante la imposibilidad de muchos chicos de acceder a una buena conectividad para participar de las clases, junto a un grupo de maestros y maestras de su escuela y de la 1.226 Gesta de Mayo llevaron adelante "La escuela se prende", un programa semanal de radio que se emitió por una FM barrial de la zona rural de Nuevo Alberdi. Historias, adivinanzas y contenidos de las materias convivían durante esa hora y media semanal de radio. Cuando los veían llegar a la emisora, algunos chicos se les acercaban a saludarlos y se quedaban jugando o dibujando cerca. Ver esos guardapolvos cerca de sus casas y era una invitación para estar juntos.

“La gran expectativa que tenemos como docentes —dice Barroso— es poder establecer vínculos, desarrollar diálogos, acercarnos y hacer circular la palabra”. No menor dice que será el cuidado de los abrazos y saludos entre esos niños y niñas que pasaron casi un año sin verse, entre ellos y con sus docentes.

Cómo va a funcionar la institución, cómo va a funcionar el aula, cómo van a ser los recreos y cómo van a enfrentar estos desafíos ellos más que nosotros (los docentes), son algunas de las preguntas que el maestro deja flotando como interrogantes en la previa al retorno a las aulas.

El maestro de Nuevo Alberdi habla también de la vuelta a presencialidad, con todos los protocolos y condiciones necesarias para hacerlo. “Si bien los grupos serán reducidos queremos volver, necesitamos volver, estar cerca de los chicos y las chicas, cerca de toda la familia y la comunidad. Porque el año que pasó fue muy duro, utilizamos muchos recursos, desde programas de radio, bibliotecas ambulantes, puntos de lectura y recorridas por el barrio”. “Y lo que no debería obviarse en el retorno —agregó— es el encuentro, el vínculo y llegar a las familias. Pero que el gobierno no invisibilice un montón de cuestiones, como por ejemplo el agua potable que es un derecho”. En el caso de Nuevo Alberdi, cuenta que los alumnos y alumnas de la zona rural no tienen acceso al agua potable, algo vital e indispensable si se piensa en el cuidado y la higiene para que los niños y las niñas lleguen a la escuela con las manos limpias.

alberdi4.jpg El profe Matías Barroso y un claro mensaje en su guardapolvo: "Me declaro en defensa de la escuela pública". Foto: Silvina Salinas / La Capital

Un entorno seguro

"Lo que no debería obviarse en el retorno es un entorno seguro y saludable", afirmó Verónica Pozzo, docente de nivel inicial en el Jardín Belén Nº 1.472 de barrio Ludueña. “Mis expectativas —dijo la maestra— son garantizar una vuelta segura tanto para alumnos como docentes, con medidas sanitarias, distanciamiento, alcohol y controles. Y establecer procedimientos para el aula junto al equipo docente y directivo”. Trabajo solidario entre los mismos, buen canal de información a las familias sobre los nuevos cuidados de convivencia en este año y sobre todo fortalecer los vínculos son otras de las preocupaciones de la maestra del jardín de Camilo Aldao y Casilda.

Pozzo no dejó de lado el trabajar sobre las nuevas planificaciones, repensar nuevas propuestas, recuperar conocimientos y las aptitudes que pudieron haber perdido. Pero hace foco también en la cuestión afectiva y emocional, clave en este nivel de la enseñanza: “La afectividad se construye, la trama afectiva es lo mas importante en el ser humano. Por eso la palabra, fortalecer nuestros vínculos, que nuestros niños sientan nuevamente al jardín como un espacio de contención y se sientan seguros; y reflexionar y tener una mirada autocrítica para mejorar nuestro actuar”.