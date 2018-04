La UNR difunde sus carreras en plazas de la ciudad

Las más de setenta carreras que ofrece la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto a sus programas de bienestar estudiantil, se difunden por los barrios de la ciudad. La primera Expo Carreras Urbanas de este año se realizó el jueves pasado en la plaza Las Heras, de Avenida del Rosario y Bermúdez. "Buscamos que la universidad llegue a los barrios y a la comunidad, acercarnos a los estudiantes", dice sobre esta propuesta la directora de Orientación Estudiantil, Mariela Lindozzi.

La iniciativa —va por su tercer año de realización— es de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNR. Se concreta con los stand que la universidad pública llega abre a la comunidad en los barrios de la ciudad, una manera de acercarse a los estudiantes. En ese espacio se entrega folletería y se responden las dudas más frecuentes. También se dan a conocer las más de 70 carreras que dispone la universidad pública, además de los requisitos de ingreso, las fechas de inscripción, la información sobre los talleres de orientación vocacional y las diferentes políticas de bienestar estudiantil, como las becas, el gimnasio, el centro de salud y los comedores.

Talleres en las escuelas

La Expo Carreras Urbanas facilita información sobre cómo participar de los talleres de orientación vocacional que se organizan, en particular destinados para los estudiantes del último año del secundario. Son charlas con distintos profesionales que ayudan a trabajar sobre las dudas y ansiedades que se presentan acerca de la elección de la carrera u ocupación. "A través de preguntas de reflexión personal, este taller busca dilucidar cómo se imagina el estudiante en el futuro y que le gustaría hacer de su vida universitaria", detallan desde la UNR.

"Buscamos que la universidad llegue a los barrios y a la comunidad. Tratamos de mostrar no sólo las carreras sino los programas y políticas de bienestar que tiene la UNR. La universidad se abre y llega a todos lados, salimos a buscar a los estudiantes", subraya sobre la iniciativa Mariela Lindozzi.

La directora afirma que el impacto de la propuesta se refleja en el incremento de consultas, de visitas a la dirección de Orientación Estudiantil y de pedido de talleres. También reconoce que, si bien muchas escuelas se dan instancias de trabajos con la orientación vocacional desde el inicio de cada año, las solicitudes de talleres a la universidad sobre esta temática son cada vez más frecuentes.

"La orientación es un proceso, una no elige una carrera sino elige quién quiere ser. No basta entonces con mirar planes de estudio o información", analiza Lindozzi al destacar a la orientación vocacional como un proceso. Y agrega sobre la importancia de no pensarla solo al momento de anotarse en una carrera. Apunta que para los estudiantes de los últimos años del secundario, es básico conocer que muchas carreras comienzan con sus cursillos de ingreso apenas terminadas las vacaciones de invierno.

Otra de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para apoyar a los ingresantes es el Programa de Tutores Pares. Mariela Lindozzi explica que se desarrolla en las diferentes facultades y participan estudiantes avanzados. Son quienes les dan la bienvenida a los nuevos alumnos, acompañan en el inicio de la vida académica, en los trámites administrativos y hasta en situaciones sociales que demandan atención.

Próximas actividades

La Expo Carreras Urbanas estará el 24 de mayo en Plaza Alberdi y el 14 de junio en la Plaza Pringles. Todos los encuentros son de 10 a 13. Para más información, dirigirse a la Dirección de Orientación Estudiantil de la UNR, de Riobamba 201 Bis, o comunicarse al 4230252.