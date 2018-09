La educación sexual, materia pendiente

En 1992 Santa Fe se dio una ley propia en materia de educación sexual, aunque pasaron varios años de su sanción hasta que el Ministerio de Educación empezara a hablar sobre qué enseñar y de cómo capacitar a los docentes. El dato lo recuerda un artículo publicado el 30 de julio de 2005 por La Capital y bajo el título "Educación sexual: a cumplir con la ley" (escrito por la comunicadora social Viviana Della Siega). La autora recordaba que ante la falta de normativas y orientaciones oficiales, hasta ese momento cada escuela "hizo lo que creyó más adecuado, lo que pudo, o no hizo nada". "Llama la atención que el poder legislativo sancione leyes que luego no se preocupa en verificar si se cumplieron o no. Quizás se podría argüir con que no es su función, pero sería de gran utilidad que quienes se comprometieron en una normativa se ocuparan también de realizar su seguimiento, pidiendo informes, reclamando su ejecución", reclama sin quitar la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Al reclamo para que la normativa se aplicara en las escuelas provinciales, se le sumaban datos que aportaban en argumentos. Entre otros, las consecuencias de los embarazos adolescentes y el pasaje directo a la pobreza. La autora señalaba que el 73 por ciento de quienes son madres a corta edad terminaban por dejar la escuela y aumentaban su situación de vulnerabilidad.

La perspectiva de género no estaba ajena en este planteo, en tanto se la consideraba garante de una enseñanza pensada como derecho. "¿Qué clase de educación sexual? Ahora bien, un enfoque biologista no alcanza. No basta con conocer el propio cuerpo y cómo utilizar los diferentes métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados como así también enfermedades de contagio sexual. Se impone entonces tener en cuenta las relaciones asimétricas de poder que se dan entre los géneros, analizar de qué manera los estereotipos, prejuicios, mitos, los mandatos culturales impuestos, que establecen un modelo de mujer atada inevitablemente a la función maternal influyen en la decisión de tener un hijo/a para «sentirse importante», «contar con algo propio» o «ser verdaderamente mujer», sentimientos que circulan en el imaginario de sectores privados de todo, tal como lo testimonian numerosas entrevistas realizadas a muchas mamás juveniles". También como una puerta para hablar de abusos, maltratos y formas de violencia hacia la mujer.

Un año más tarde de aquella nota, en 2006, se aprobó a nivel nacional la ley 26.150 de educación sexual integral (ESI), y dos años después, en 2008, el programa de ESI para aplicar desde el nivel inicial hasta la formación docente y de manera obligatoria.