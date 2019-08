La educación de las elites, sin pantallas

En noviembre de 2018 el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Reconocido tanto en el mundo académico como en el de los movimientos sociales (sobre todo por su participación en el Foro Social Mundial de Brasil), el intelectual y activista disertó por casi una hora ante un SUM de la Facultad de Arquitectura a tope. Frente a un público compuesto en su mayoría por docentes y estudiantes, habló de la importancia de la democracia participativa, de la organización popular, de la ruptura epistemológica y de la misión de la universidad en este escenario.

Pero casi sobre el final de su disertación, el pensador invitó a recuperar la oralidad y el diálogo cara a cara para contrarrestar las fake news. Fue en este marco que habló de cómo son las escuelas de los hijos de la élites tecnológicas de los Estados Unidos. "¿Saben ustedes —preguntó— que los magnates de internet, como Bill Gates o (Mark) Zuckerberg, tienen sus hijos en colegios privados altamente elitistas donde son prohibidas las laptos y los teléfonos (smartphones)? Para que ellos aprendan a conversar, a concentrarse, argumentar y discutir. Las élites saben que sus hijos necesitan saber pensar. Y (saben) que las redes sociales son una manera de destrucción masiva del pensamiento y de concentración. Hoy un joven no tiene una concentración de más de dos minutos. Por eso es difícil escribir ensayos y tanto joven está por ahí bloqueado para escribir sus monografías".

"¿Ven cómo ellos están pensando en que vamos a volver a una nueva oralidad?", reflexionó el pensador portugués, al tiempo que recordó que el jesuita norteamericano Walter Ong ya hablaba en la década del 70 de las formas de oralidad, como las que se imponen en las escuelas de los hijos e hijas de los gurúes digitales.

En Silicon Valley

En efecto, semanas antes de la presencia de Boaventura de Sousa Santos en la UNR, una nota aparecida en el New York Times del 27 de octubre de 2018 daba cuenta de que los tecnólogos de Silicon Valley no quieren que sus hijos usen los dispositivos que ellos mismos fabrican.

"La idea de que los padres de Silicon Valley están preocupados por la tecnología no es nada nuevo. Los padrinos de la tecnología expresaron estas preocupaciones hace años y los que más se han inquietado son los que están en la cima de la industria. Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, dijo que no dejaría que su sobrino se uniera a las redes sociales. Bill Gates les prohibió los celulares a sus hijos hasta que fueran adolescentes. Steve Jobs no dejaba que sus hijos se acercaran a los iPads", continuaba la nota del New York Times.

Hasta el secundario

En marzo de este año, un informe publicado en elpais.com señalaba que en los colegios privados donde se educan los hijos de directivos de Apple, Google y otros gigantes tecnológicos que rodean a Silicon Valley no entra una pantalla hasta que llegan a la secundaria.

Pierre Laurent, padre de tres hijos, ingeniero informático que trabajó en Microsoft e Intel y ahora preside el patronato de la Escuela Waldorf de la Península (California) explicó: "No creemos en la caja negra, esa idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin que se comprenda lo que pasa dentro. Si haces un círculo perfecto con un ordenador, pierdes al ser humano tratando de lograr esa perfección. Lo que detona el aprendizaje es la emoción, y son los humanos los que producen esa emoción, no las máquinas. La creatividad es algo esencialmente humano. Si le pones una pantalla a un niño pequeño limitas sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. No hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos. ¿Pero queremos asumir el riesgo?".