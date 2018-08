La dulce Matilda, la nena que ama a los libros

Isabel Muñoz Sánchez tiene 9 años y dice que Matilda, la novela de escritor británico Roald Dahl, es un libro ideal "para chicos de todas las edades". La historia de la dulce nena que, pese a la oposición de su papá y su mamá, se convierte en una voraz lectora precoz, es el libro preferido de Isabel, sobre todo por cómo la pequeña protagonista logra ser feliz en un mundo que, ya desde la casa, se le presenta hostil.

Matilda aprendió a leer por su cuenta desde muy chiquita. Y cómo sus papás se negaban a comprarle libros y a llevarla a la escuela, ella solita empezó a ir a la biblioteca de su ciudad. Y desde entonces no paró más. "Lo que ella hace es leer, aunque su familia no quiere que ella lea", cuenta Isabel del libro de Dahl. Dice también que la protagonista es un personaje que le "fascina" y si tiene que escoger una escena, menciona cuando la señorita Miel adopta a Matilda: "Es una parte que me gusta de verdad".

Al igual que Matilda, Isabel disfruta de la lectura. Incluso menciona al Diario de Greg (de Jeff Kinney) o Gaturro versus Gaturro (de Nik) como otros textos que pasaron por sus manos.

En el caso del libro de Dahl, recuerda que lo encontró un día que estaba junto a su papá en un shopping y lo compraron para que ella lo pueda llevar a la escuela. Se trata de la bella edición de Alfaguara que contiene dibujos del ilustrador Quentin Blake. La obra fue editada originalmente en 1988 y en 1996 la película fue llevada al cine, con la recordada actuación de Mara Wilson como Matilda y Danny De Vito en el rol del Harry Wormwood, el cruel padre de la nena.

