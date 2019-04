La construcción de las identidades y el rol de las "doñas" del barrio

A una cuadra y media de La Casita del Medh está la escuela Nº 632 "José María Puig". Juan Carlos Dileo es docente jubilado y fue director de "la Puig", como le dicen a la escuelita del barrio, ubicada sobre La República al 8000.

Comparte con Lupori el diagnóstico sobre el día a día de los chicos y adolescentes del barrio. Y cómo en sus cuerpos pequeños el narcotráfico también hizo mella. Y cuando el ex sacerdote habla de esos chicos de diez años que ya consumían droga, el docente recuerda que hace quince años atrás había niños de preescolar que eran "burritos", que llevaban la mercadería de un lugar a otro. "Los chicos tenían las piedritas donde la iban dejando (a la mercadería) y estaban entrenados para eso. Eso lo descubrió una mestra de plástica en una clase. A través del dibujo se dio cuenta. Empezó a charlar sobre qué era eso y el nene le contó: llevo el paquetito".

El relato es crudo e invita a pensar qué puede hacer la escuela frente a esta realidad. "Se trabaja como se puede —dice Dileo—. Primero como todo problema que te supera, hay compañeros que tratan de cerrar los ojos y los oídos. Pero no podés, porque esto los atraviesa a los chicos y te sentís con la responsabilidad de operar sobre eso, pero se hace muy complejo. Hay casos donde han intervenido, más allá del tema droga, como relaciones familiares, abusos sexuales dentro del contexto familiar. Y a veces pasa que donde interviene esa maestra es denostada por el resto de la familia y el barrio por haber intervenido a favor del niño.

Para el docente, la clave —como destaca una y otra vez Lupori— es la construcción de un trabajo en red entre la escuela, el centro de salud y el de convivencia barrial. "Se han dado momentos donde realmente había complemento y un trabajo con reuniones semanales. La única forma que encontramos desde la escuela y desde las organizaciones es seguir trabajando con otros y otras", señala.





El grito de las matronas

El ex director de "la Puig" introduce otro elemento para entender cómo fueron desapareciendo ciertas mallas de contención "caseras" que el propio barrio se daba para evitar esa errancia de la que hablaba Lupori de los chicos y jóvenes. Se refiere a las llamadas "doñas" del barrio que oficiaban como cinturón y voz de mando ante la pibada. Y explica: "Son las viejas, la matronas, la mamás que vinieron al barrio, porque esto fue aluvional. Esas doñas se están poniendo muy viejas o se murieron. Y eran las que medianamente sujetaban a las chicas y a los chicos, y mantenían cierto orden y manejo de las relaciones. Se fueron poniendo viejas o se fueron. Y las que quedan, sus hijas, han perdido ese poder de mando o veto que tenían. Cuentan los chicos que cuando las madres veían que tenían alguna cantidad de merca en el cuerpo, con un reto o un «metete a la pieza y no salís» bastaba. Hace ya unos años eso se quebró. Y ante el grito o reto de la madre el pibe no se «rescata». Y entonces es cuando más se vuelcan a la calle".

El ex director de "la Puig" habla también de la construcción de la identidad de esos chicos, que en el barrio pueden circular libremente como niños y niñas, pero que cuando cruzan Juan José Paso y salen del Fisherton Pobre "ya les cierran las puertas, les bajan las persianas, llaman al vigilancia privada por el solo hecho de andar caminando parte de su ciudad".

"Entonces —describe— esos chicos buscan quedarse en el lugar donde se sienten más seguros y en las cosas que les dan identidad. Hace 30 años atrás el chamamé daba identidad al barrio, las costumbres que habían traído del norte. Bueno, eso se perdió porque lo que ahora da identidad es andar manejando un poquitito la merca, tener una motito y ser respetado por los demás. Todo ese tipo de cosas van generando identidad . Mientras que la escuela mira y no puede participar. Por eso hay que abrir las puertas de la escuela, sacarle las rejas y que pueda entrar el barrio".