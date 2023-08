La ciencia es bella, la democracia aún más

Cuando terminé quinto año de la secundaria tuve el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria, y elegí la licenciatura en biotecnología. Era la “carrera del futuro” según la mirada adulta, que ponía el acento en el trabajo en un mundo incierto en todo sentido. Pero ese universo me esperaba más allá, y yo estaba convencida de que quería ser investigadora científica. No fui una estudiante brillante aunque igual me fascinaba materia a materia. Sufrí más de una decepción, pero no de la ciencia, sino de quienes la hacen. Cuando tuve el título en mano ratifiqué mi deseo de trabajar como investigadora. No voy a mentir: me encontré con un ambiente que puede resultar hostil, en el que la egolatría y la meritocracia son parte de su columna vertebral, y descubrí que el esfuerzo por mantenerse a flote es cotidiano y, también, agotador. Pero la ciencia me seguía resultando linda, me enamoraba. Será porque lo bello lo es más cuando se comparte que disfruto tanto de dar clases.