La chica que escribe versos de rap contra el bullying

Desde hace tres o cuatro años que Lara Forno escribe rap. Tiene 14 y dice que encontró en este género musical un camino para abrirse.

Al principio, las letras de sus canciones no tenían un "tema fuerte". Pero dice que cuando ingresó al Instituto Zona Oeste, donde está a punto de empezar a cursar tercer año, se involucró en trabajo que el colegio lleva adelante con respecto al acoso y decidió hacer canciones de rap sobre esa problemática.

Así nació el interés de Lara para comenzar a escribir sobre el bullying, ya sea en base a situaciones que vivió o historias que le pasaron a otras personas que conoce. Y cuenta: "El último rap que hice es más alentador, porque cada vez que vamos a cantar a alguna plaza o escuela siempre decimos a los chicos que no se queden callados, porque al hacerlo no sólo se hacen mal ellos, sino que no dan la posibilidad a que otro los ayude. Y siempre hay una salida". La joven cantautora destaca los beneficios de leer a la hora de sentarse a escribir las letras de sus canciones o un poema: "Se te hace mucho más fácil porque tenés más vocabulario de dónde agarrarte".





Embed





Lara dice que históricamente el rap fue un terreno masculino, aunque admite que ahora con el trap las chicas comenzaron a ganar terreno. Entre los músicos que escucha menciona a Cazzu, Khea, Dakillah y Duki: "Siempre me gustó la idea de ser una chica que haga rap, lo cual no es tan normal en estos tiempos, así que me propuse hacer algo nuevo".





"Si se ríe uno, nos reímos todos juntos"

Empecemos a escuchar

sin juzgar a los demás

Tenemos que aceptar

a todos por igual





No necesitas ser perfecto,

solo ser real

Quedate como sos

no tengas un ideal





(...)





Borra esa tristeza

con tu linda sonrisa

reíte que me río

seamos todos amigos.





Cada uno es como es

vivamos todos a gusto

Si se ríe uno,

nos reímos todos juntos.





Lara Forno (14 años)





