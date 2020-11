Un día la bella hiperactiva le preguntó a su mamá dónde quedaba el horizonte. La mamá le dijo la verdad: “lejos”. Pero la verdad muchas veces es incompleta y a esta bella le parecía que no le alcanzaba con eso. Así que fue a preguntarle a su abuela dónde quedaba el lejano horizonte. Su abuela le respondió que el lejano horizonte estaba donde se perdían la vista y los pasos. A la bella le gustó esta definición, pero la recopiló con la anterior y siguió buscando porque como buena hiperactiva no se iba a quedar pasivamente dormida con dos respuestas solamente. Así que fue y le preguntó a su papá dónde quedaba el lejano horizonte donde se perdían la vista y los pasos. El papá le respondió que el lejano horizonte donde se perdían la vista y los pasos quedaba cerca de lo que se quería alcanzar. Ah, reflexionó la bella hiperactiva, entonces el horizonte es un lugar a donde llegar aunque quede lejos. Le encantó esta definición, pero prefirió ir en búsqueda investigatoria a la última fuente de información antes de partir a encontrarse con el horizonte. Esta última fuente era, por supuesto, el instruido e ilustrado pez barbudo.

El pez barbudo moviendo su cola de brillantina le dijo que el lejano horizonte donde se perdían la vista y los pasos, cercano a lo que se quería alcanzar, quedaba, sin lugar a dudas, al lado de la cabaña de los siete colores, donde la cebra cuadriculada iba y venía de izquierda a derecha dejando en la tierra una línea profunda de tanto pasar por el mismo sitio. Para encontrarla tenía que seguir derecho e imaginar que la cruzaba y que conversaba con ella. Así que la bella hiperactiva rápidamente calzó su mochila de viaje y se dispuso a seguir derecho hacia la línea del atardecer, imaginando que en algún momento aparecería la cebra cuadriculada. Realmente y para ser sincera, pasó mucho tiempo hasta que la cebra apareció. En el medio las botas de viaje que llevaba se rompieron, y la bella tuvo que descalzarse y seguir a pata el camino. Después de mucho dale que dale y anda que anda se cayó en un pozo muy oscuro. Allí perdió los lentes porque se le salieron de la nariz y las orejas y como el pozo era oscuro y ella re miope no consiguió agarrarlos. Salió a tientas y entonces se percató de que su abuela tenía razón y que ella ya había perdido los pasos y la vista. Pero su deseo de encontrar a la cebra era enorme. Entonces, claro, la cebra apareció. Era una cebra muy blanca y muy negra pero diferente porque no tenía rayas sino cuadritos como los de las hojas de matemáticas.

La bella cuando la descubrió se emocionó mucho e inmediatamente le preguntó si su trabajo era hacer el horizonte.

—¡Claro! —dijo la cebra —¿No me ves que voy y vengo todo el tiempo, dale que dale, anda que anda, sin descanso?

—¿Y para qué seguís si ya lo hiciste? La línea ya se marcó en la tierra y en el cielo. —señaló la bella hiperactiva.

—¿Y si se borra? ¿Y si se olvidan la tierra y el cielo que hay una línea llamada horizonte? —preguntó preocupada la cebra.

—Podés volver para recordárselo —contestó rápidamente la bella hiperactiva.

—Es mi trabajo y debo hacerlo aunque eso me haga una sola y solísima cebra cuadriculada. Yo en un momento olvidé que era rayada, ¡y mirá lo que me pasó! Todas mis hermanas son iguales y yo me siento muy extraña. Por suerte al menos sigo haciendo la raya del horizonte.

—Yo también soy rara. En mi pueblo todos son lentos y dormilones y yo no. Yo hago muchas cosas al día, a veces hago un poquito el trabajo de todo el pueblo así ellos duermen más. Por eso me quieren y a mí me gusta tener mi toque especial como la luna que es una sola. Además, no es lindo estar tan poco acompañada ni trabajar tanto —dijo la bella hiperactiva acariciando el lomo de la cebra—. ¿Nunca te fuiste de vacaciones? —agregó.

—¿Vacaciones? ¿Qué es eso? —preguntó la cebra.

—Y es cuando vos hacés lo que querés que no hacés todos los días. Te propongo que te vengas de vacaciones a mi pueblo de los bostezos, ahí podemos cabalgar juntas y comer muchas zanahorias rayadas.

—¡Me encantan las zanahorias rayadas! —exclamó la cebra—. ¿Y cuándo vuelvo?

—Cuando decidas que terminaron las vacaciones —respondió la bella.

Así partieron al pueblo de los bostezos y saludaron a cada uno y cada una de las y los que allí vivían. Nadie se extrañó de ver una cebra cuadriculada porque era amiga de la bella hiperactiva y todo lo que de ella venía era muy diferente.

No sabemos si las vacaciones de la cebra terminaron algún día pero cuentan los juglares (dato pintoresco), que la cebra cuadriculada terminó siendo la corcel de aquella bella culo inquieto y que en las justas de caballeros, que solían organizarse en el reino de los gulisoneyes, nunca nadie pudo ganarles.