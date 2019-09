La búsqueda de Luisiana por la palabra justa y el sueño de las canciones

Luisiana Balbuena tiene 15 años y un sueño pendiente: escribir algún día canciones. En especial, una letra de tango, uno de los géneros musicales que más la apasionan. “Mi mamá es cantante de tango y tienen letras súper metafóricas, que en realidad te están contando una historia con muchos detalles. Y eso me envuelve, me atrapa y me encanta”, cuenta la joven.

Luisiana dice que Andate por Dios es una canción que le hace acordar a su mamá y que por eso es una de las que más la emocionan. Pero si tiene que quedarse con un tango, elige El amor desolado, que en una de sus líneas dice: “Puse rosas negras sobre nuestra cama / Sobre su memoria puse rosas blancas / Y a la luz difusa de la madrugada / me quité la vida para no matarla”.

Pero a Luisiana, presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 3, también le gusta escribir noticias. “Me gusta escribir todo lo que tenga que ver con lo informativo. Estoy acostumbrada a estar dialogando y debatiendo, por eso siempre busco la palabra justa, para que la persona que me lee o escucha me comprenda”. Sus textos pueden encontrarse en la revista Se dice en El Normal, una publicación del Centro de Estudiantes de la institución: “Ahí, escribí sobre violencia de género, hacia alumnas y entre adolescentes. Un tema que las chicas a veces no denuncian y se lo callan. Por eso es importante saber cómo acudir por ayuda y salir”.

Embed

>> Violencia de género (*)

El Centro de Estudiantes realizó una actividad el pasado 3 de junio, protestando contra la violencia machista y su consecuencia más grave y visible, el femicidio. Ese lunes el movimiento feminista “Ni Una Menos” cumplía 4 años, y las alumnas adhirieron al reclamo contra la violencia que viven las mujeres diariamente, incluso dentro de la institución.

La actividad consistió en pegar carteles en una tela que expresaba en letra grande “Ni Una Menos”, hechos por las integrantes de la Secretaría de Género del CEN3. Algunos de estos manifestaban frases como “ya estoy en edad de merecer respeto”, “no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”, “nadie preguntó cómo vestía su agresor”, “se lo debemos a todas las que nunca volvieron”, entre otras. También se llevó a cabo un stand de maquillaje, donde muchas alumnas (y algunos alumnos) se acercaron al segundo piso del establecimiento a maquillarse, ya sea con glitter o labial.

Luisiana Balbuena, 15 años

(*) Extracto de un texto publicado en “Se dice en El Normal”.