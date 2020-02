"La buena literatura aporta capacidad de reflexión crítica"

La literatura aporta la capacidad de reflexionar críticamente y generar interrogantes. La reflexión es de la escritora, editora y docente Beatriz Actis, quien dicta talleres vinculados a la lectura y la escritura para adultos y educadores (ver aparte).

Autora entre otros libros de ¿Qué, cómo y para qué leer?, Cómo promover la lectura y Las aulas de literatura (en coautoría con Ricardo Barberis), Actis dice que por lo general las experiencias de lectura y escritura en las escuelas se dan dentro del aula y en la clase de lengua, por lo que propone acuerdos institucionales para que estas prácticas trasciendan una materia. Se muestra esperanzada con el Plan Nacional de Lecturas y dice que el hecho que la lectura esté en la agenda pública "es un gesto político a destacar".

—¿Qué experiencias ha visto de lectura y escritura en su recorrida por las escuelas?

—He trabajado muchísimo la cuestión de leer y escribir en la escuela, y no encuentro en general espacios propios, salvo que una escuela tenga un proyecto en particular. Lo que veo es que la lectura y la escritura se hacen dentro del aula y enmarcada en alguna materia, en primaria generalmente en el área de lengua. Por eso trabajo mucho la lectura y la escritura en el mediador, en el docente o en bibliotecarios. A veces hago experiencias situadas, donde puedo ir a una escuela y plantear los proyectos. Ver si se puede llegar a acuerdos institucionales, para que la lectura y la escritura no sean propias de una sola área, sino que pueda haber una conciencia de que es importante leer y escribir en todas las instancias.

—Muchos docentes suelen destacar al libro álbum ¿Qué aportes hace esta herramienta?

—El libro es un objeto de cultura y también comercial. Uno trata de hablar sin ingenuidad, pero rescatando lo positivo de la cuestión. Los libros para chicos normalmente son ilustrados, donde hay un autor del texto verbal y un ilustrador. En el libro álbum o bien el mismo autor es tanto escritor como ilustrador, o bien trabajan juntos. Entonces el sentido de la historia se construye desde la imagen y desde el texto verbal, que no se pueden leer de manera independiente. El texto verbal se completa con la imagen que lo potencia. La riqueza interpretativa desde lo didáctico es que tenés que leer y mirar, y desde ahí construir sentidos. Más allá que después algunos son libros objeto, con buena estética y juegos visuales. El riesgo es el valor literario, que no te quedes a veces con un libro lindo y cuando vas al texto no tengas mayor riqueza.

—O que porque sea para las infancias se presente simple o lineal.

—Sí, en realidad ahí el eje sigue siendo que el libro es un objeto cultural pero también comercial. Siempre va a haber intencionalidades diversas y propuestas más lineales dirigidas al consumo. Los chicos también son objetos de consumo y la escuela lo es también. Todos sabemos que como cualquier otro campo hay propuestas en donde lo que se privilegia es lo comercial y todo es un poco más lineal. Pero esta es una época donde hay mucha oferta de textos, se jerarquizó mucho la literatura para chicos. Escribir simple para chicos, con vuelo literario y que haya una buena construcción de sentido es re difícil. A veces parece que se confunde eso y hay una cosa muy compleja detrás de esa arquitectura de lo simple. Se confunde eso con la bajada de línea de un contenido, aunque uno pueda estar de acuerdo con eso.

—¿Cuál es su mirada respecto al libro físico y las pantallas?

—Creo que no se puede plantear más la competencia entre pantallas y libros. Estamos en un momento en el que hay que pensar en algo complementario, que se lee en pantalla y en el libro. Lo que me parece es que en sociedades periféricas como "las nuestras, el libro en papel sigue siendo más accesible. Ahora se vuelve al Plan de Lecturas, que tuvo una experiencia tan buena en años anteriores, con libros en escuelas, bibliotecas públicas y populares, para que haya una circulación interesante. Ahí sigue habiendo toda una oferta de libro en papel donde hay disponible una infraestructura pública que puede acercar el libro a los sectores que no tienen acceso. Quizás eso sea todavía más sencillo que leer en pantalla. Y en los sectores que tienen acceso a ambos formatos, me parece que las dos lecturas se pueden potenciar. Soy de una generación donde la materialidad es importante, pero escribo y leo muchísimo en la computadora. Hay que complementarlo.

—¿Cuál es su mirada del relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas?

—Esperanzada, porque creo que hay una obligación de lo público respecto de cuestiones que no se pueden soslayar. Tengo la experiencia del plan anterior, aunque en realidad Nación, como no tiene jurisdicción sobre las provincias, lo que hace es invitarlas y establecer un consenso con los planes provinciales para pensar orgánicamente el tema de la lectura. Entonces, más allá de las cuestiones concretas de mandar libros a las escuelas, lo que se hace es tratar de pensar orgánicamente como Nación. Eso es interesante. Después están las acciones concretas que pueden estar dentro o fuera de las escuelas. Pero que esté en la agenda pública me parece que es un gesto político a destacar.

—¿Qué aporta la buena literatura para las infancias?

—Diría que respeto hacia el destinatario. No subestimar al que lee. Pero entonces uno podría hablar de qué es lo que aporta la literatura en general. Ahí hay una cuestión de base sobre qué es la literatura para chicos y las infancias. Que cuando uno las incorpora de por sí trata de ser más amplio e inclusivo. La literatura, como el arte, lo que aporta es la capacidad de reflexionar críticamente, de generar interrogantes. De propiciar una mirada creativa sobre el mundo, aunque a veces cierta literatura para chicos, al contrario, da respuestas unilaterales. Y además la literatura está hecha de materia escrituraria, de lenguaje. Para eso tenés que ser escritor y manejar una serie de recursos a través del lenguaje literario. Y que los destinatarios sean chicos no significa que esos recursos sean menores. Sobre la literatura para chicos, María Teresa Andruetto habla de zona de lectura. Entonces en realidad es literatura para chicos aquello que ellos, por cuestiones cognitivas, pueden leer. No necesariamente debe ser escrita específicamente para ellos. Eso te posiciona en el lugar de la literatura en un proceso de crecimiento.

—Cuando se presentó en Rosario el Plan Nacional de Lecturas el ministro Nicolás Trotta destacó la lectura en voz alta ¿Coincidís con esta práctica?

—Sí, ahí vamos a las cuestiones de las estrategias. A mí lo que me parece importante es que se ponga en la agenda del Estado la lectura y que eso se articule desde Nación y provincias. Esa es la respuesta macro. Después en particular hay una serie de estrategias y actividades que están buenas. La lectura en voz alta está bien, que haya libros en las escuelas también. Hay un montón de estrategias. Incluso he trabajado en una época con la lectura en voz alta y está piola, porque está la cosa de socializar con otros, con una comunidad lectora. Pero después también uno puede evaluar si el que lee está entendiendo lo que lee, si respetás puntuaciones y ciertas entonaciones. La carga que le doy desde mi oralidad implica que estoy entendiendo o que refuerzo ese sentido. Me parece que los ejes pueden pasar por esos lados: la socialización de la comunidad de lectores y que tenga que ver de alguna manera con la lectura comprensiva.

>> Taller literario y jornadas para docentes

Egresada de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Litoral (UNL), Actis coordina desde hace 13 años en Rosario un taller literario con dos modalidades: literatura para adultos y literatura para niños. Arranca el 10 de marzo, termina en noviembre y los cupos son limitados. También hay una instancia virtual que se extiende durante todo el año. Para anotarse, escribir a beatrizactis@hotmail.com.

Desde mediados de marzo, Actis también estará a cargo de unas jornadas de actualización educativa sobre “Literatura para las infancias”. Serán dos sábados, en el horario de 9 a 12.30, en el auditorio de Sarmiento 829.

Organizadas por Homo Sapiens Ediciones, las jornadas se proponen construir un espacio de reflexión e intercambio para la actualización de los mediadores en la problemática de la promoción de la lectura. Están destinados a directivos y docentes, estudiantes de profesorados, bibliotecarios y mediadores de lectura en ámbitos de educación no formal. La primera jornada será el sábado 14 de marzo y continuará el 28 de marzo. Los cupos son limitados. Se entregan certificados con puntaje de la provincia de Santa Fe (decreto 3029/12). Informes en Sarmiento 829, email: inscripcion@homosapiens.com.ar