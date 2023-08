La biblioteca popular que nació en Pichincha como un acto de resistencia

“Las bibliotecas populares aparecen en el imaginario colectivo como inmovilizadas o paralizadas en el tiempo, como si fueran un mueble antiguo o contenedores de libros. Se las romantiza en el discurso, se las ve como despolitizadas e ingenuas” , dice su presidente Pablo Serrati, e identifica una problemática que desde el espacio de Ovidio Lagos 367 trabajan para revertir. Y agrega: “Las bibliotecas populares no solo cumplen con una función pedagógica, siempre han sido y son espacios de encuentro y es allí donde radica su potencia política” .

Pero además del valor simbólico de este texto vivo, la biblioteca de Pichincha tiene para ofrecer a la comunidad recursos que solo allí se pueden encontrar. Entre ellos se destacan el archivo personal de la poeta santafesina Beatriz Vallejos, que fuera donado por su hija. También cuenta con la biblioteca personal del poeta y galerista santafesino Armando Raúl Santillán, una biblioteca LGBTQ+ que se encuentra en constante crecimiento, y una exclusividad que moviliza a muchos: el juego de Go.

La Alfonsina es sede del Club de Go de Rosario y anfitriona de sus torneos. ¿Qué es el Go? El juego de mesa mas antiguo que suma cada vez más aficionados. Tuvo su nacimiento en oriente hace más de 4 mil años y se trata de un tablero de 19 líneas verticales por 19 horizontales donde alternadamente se agrupan las fichas (piedras), negras y blancas. El objetivo es rodear la mayor parte del territorio de ese tablero, no sólo en grupos sino en múltiples. Y es una de las pocas batallas donde las piezas negras juegan primero. Desde la sede de la biblioteca popular de Pichincha, el juego oriental hundió raíces en la ciudad con la creación del club mas grande del país, después del de la ciudad de Buenos Aires, y sus estrategias se enseñan en la universidad.

Para organizar la agenda cotidiana, la Alfonsina cuenta con un grupo estable de doce personas que integran la comisión directiva y se reúnen regularmente. “Algunos atendemos la biblioteca o nos ocupamos de la limpieza, de abrir y cerrar cuando hay actividades fuera del horario de atención”, dice su presidente y reafirma que actualmente el espacio barrial está en crecimiento y expansión. “Estamos muy contentos con eso —dice— porque pudimos sortear los obstáculos que supuso la pandemia y proponernos nuevos desafíos, enfocarnos en lo que realmente importa, que es fortalecer los lazos de afecto entre la institución y la comunidad. Tenemos bien en claro que esto es algo que no puede darse nunca por realizado porque está en constante mutación”.

En esta expansión que no cesa, la Alfonsina suma todo tipo de recursos que se traducen en un mayor acceso a derechos para quienes la visitan. Actualmente cuenta con un patrimonio bibliográfico de aproximadamente 14 mil ejemplares. Desde el año pasado, comenzaron a hacer realidad el sueño de la catalogación virtual. “Todavía no habilitamos la búsqueda por catálogo porque recién tenemos unos 1300 libros registrados, pero nos entusiasma pensar que pronto cualquier persona podrá conocer los títulos que tiene la biblioteca desde su celular”, adelanta.

Además de contar con salón de lectura y préstamos de libros a domicilio, la Alfonsina ofrece actividades variadas como talleres de la memoria, teatro (para infancias y adultos), pintura para niños, folclore, yoga, biodanza, vitraux y grabado en prensa. Sus talleres acercan a mucha gente del barrio y de más allá cuando se trata de propuestas mas exclusivas.

79203762.jpg

Organismo vivo

En la charla, los miembros de la comisión se remontan a los inicios y cuentan que la biblioteca fue fundada por un grupo de vecinos de Pichincha en mayo de 1990. Los promotores de su creación fueron Pedro Brunet y Ligia Fernández, una pareja que vivía por calle Catamarca, entre Ovidio Lagos y Callao, justo a la vuelta de donde hoy se encuentra ubicada la biblioteca, que funcionó en diferentes locales, siempre en las inmediaciones del barrio. “En el acta de fundación reconozco la firma de muchas de las personas que vivían en el pasillo donde Pedro y Ligia tenían su casa en la que yo pasé tantas tardes, porque mi familia vivía en ese mismo pasillo. Entre todas esas firmas está la de mi papá”, cuenta Serrati y explica que actualmente se abocan a la búsqueda de más documentos que den cuenta de los orígenes, porque hay un interés en revisar su historia.

Como todo espacio popular, desde 1990 a la fecha, la Alfonsina transitó momentos críticos y desafíos permanentes. Quienes la integran supieron identificar aquellas problemáticas y no le esquivaron ni le esquivan a los debates necesarios a la hora de reformular el camino a seguir. A lo largo de estos años tuvieron lugar algunas transformaciones. Por ejemplo, con respecto al perfil de sus visitantes, el presidente cuenta que actualmente se encuentran en un proceso de transición. Si bien la biblioteca es visitada mayormente por un público adulto, el número de niños y niñas que la frecuentan se encuentra en aumento. “Por un trabajo que venimos haciendo hay una apertura a las infancias que queremos promover. Ese trabajo tiene que ver con la promoción de talleres y nuevas redes que se van armando. La población del barrio Pichincha es muy variada en muchos sentidos, eso supone pensar estrategias específicas para la promoción de la lectura y de las actividades en general”, explica.

Como un organismo vivo, la institución crece y se reformula. Por estos días cobran protagonismo el teatro, el dibujo y la pintura para las infancias, los torneos de Go para los apasionados del juego y la lectura que está siempre presente. Como seguramente la pensaron sus fundadores, la antigua casa que aloja a la Biblioteca Popular Alfonsina Storni se potencia como lugar de encuentro y debate. Tiene un patio en el fondo que invita a congregarse y pensar mejores mundos y posibilidades. Allí crece fuerte un limonero plantado años atrás, en conmemoración de un 24 de marzo, Día de Memoria, la Verdad y Justicia.