Jardines infantiles para la Universidad de Rosario

El jueves 30 de noviembre se presentará oficialmente un proyecto para implementar un sistema de jardines infantiles en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La idea es que docentes, no docentes, estudiantes y graduados con hijos a cargo puedan dejarlos al cuidado de personal idóneo dentro de las facultades, mientras ellos realizan sus actividades académicas. El lanzamiento será a las 18 en la Facultad de Derecho, de Córdoba y Moreno.

La propuesta fue ingresada esta semana al Consejo Superior de la UNR de la mano del consejero del claustro estudiantil Cristian Fdel, del Movimiento Universitario Evita (MUE), quien se encarga de enmarcar la iniciativa en un nuevo aniversario del decreto de gratuidad universitaria, firmado el 22 de noviembre de 1949.

Fdel describió que el programa de jardines infantiles beneficiará a chicos y chicas desde los 45 días a los 4 años de edad. Una vez aprobado por el Consejo Superior, el proyecto propone dos opciones para su implementación: que cada facultad adhiera y destine un espacio para el jardín universitario; o que éstos funcionen por zonas (por ejemplo, que en La Siberia haya un jardín para los hijos de los que cursan o trabajan en esas facultades). Los niños quedarían a cargo de estudiantes del profesorado de nivel inicial, mediante un régimen de pasantías. Fdel destacó que este tipo de proyecto ya funciona en casi todas las universidades nacionales, a excepción de Rosario y La Rioja.

El estudiante agrega que la propuesta se sustenta en base a los principios de gratuidad universitaria, excelencia académica, igualdad de género y el derecho a la educación pública y laica. "Para hablar de gratuidad de la universidad no basta con decir que la misma no es arancelada, sino que debemos profundizar esa bandera y debemos ir más allá", y agregó: "Hoy transitamos un proceso político de retroceso en materia de derechos y como jóvenes universitarios no vamos quedarnos con los brazos cruzados esperando que el ajuste llegue a la universidad, debemos movilizar todas las fuerzas vivas en pos de cuidar los derechos obtenidos y para consagrar nuevos".