Historias y relatos que van tras las huellas de la docencia

“Fue un libro escrito a seis manos”, remarcan en el encuentro con La Capital al hablar de ese espíritu colaborativo, de mucha reflexión, lectura e intercambio de experiencias que llevaron adelante durante los dos años de trabajo que les insumió la elaboración del texto. “La parte sabrosa del libro —escribe en el prólogo Marcela Isaías— es que sus autoras y autor no son condescendientes con lo que eligen contar en estas páginas”, y que “la interpelación, la crítica y un llamado permanente al colectivo docente a no naturalizar lo dado o tener posturas excluyentes son una línea de trabajo clave” en el libro, publicado por Negro Salí Ediciones.

El nombre Cuándo / cuando hacemos escuela es un doble juego de palabras. Porque es pregunta y respuesta a la vez. La idea, dicen, era despegarse de los libros tipo “valijtas para docentes” con recetas que se venden en los quioscos de revistas y que sea un texto que hable de experiencias concretas del oficio, pero que no intente decir “qué hacer”. Sino en todo caso invitar a la reflexión colectiva.

Entre esas lecturas que compartieron durante el proceso de escritura, Nelda recuerda Mal de escuela, del docente y escritor francés Daniel Pennac. Un disparador para recordar en su propia biografía distintas estrategias y formas de amparo hacia “los más rebeldes, a ese que lo echaban de clases, venía a mi salón y yo trataba de acercarle libros y entusiasmarlo”. En el texto hay un apartado donde precisamente reflexionan sobre esos chicos catalogados como “que se portan mal” y sostienen allí una certeza: que un docente consciente “nunca cometerá el atroz crimen de privar a los alumnos de la posibilidad de tener un maestro”.

Cómo se llega a la docencia

Hay quienes abrazan la profesión docente guiados por las huellas de la infancia y por su propia experiencia como alumnos y alumnas. Otros por el afecto a ciertas asignaturas y otros incluso admiten que lo hacen como salida laboral, escriben en el libro. En el caso de Marcelo Guillermero, cuando terminó la secundaria comenzó a estudiar dos carreras: el profesorado y el traductorado en inglés. Fue entonces que se vinculó con personas que investigaban el fenómeno lúdico, un área que lo apasionaba. “En ese momento no entendía qué era ser profe de educación física, tenía 18 años, pero sí sentía como la necesidad estudiar eso”, cuenta. En el libro hay un capítulo entero donde habla de la pasión, de la dimensión de la ternura y del juego como un derecho. También de la necesidad de la asimetría “para ejercer el poder de una manera menos cercenante” y tomar conciencia “de la responsabilidad política que nos acompaña a la hora de desarrollar propuestas educativas”.

En el caso de Nelda fue su señorita Ada, maestra de dibujo, quien le generó “una gran admiración y fascinación”. De allí al Club de Niños Pintores y ya de grande a estudiar el profesorado en artes visuales. “Desde los cinco años que sabía que iba a seguir la educación artística”, admite.

Elena Rigatuso estudiaba abogacía por mandato familiar, cuando en una actividad de sacerdotes para el tercer mundo en Villa Manuelita proyectaron la película Operación Masacre. Había adultos y niños, y precisamente los chicos se mostraban muy impactados por las escenas de violencia. Ella se abocó a contenerlos y sintió en ese momento una revelación: “¡Lo que yo quiero es ser maestra!”. Dice que a partir de entonces no hubo con qué frenar ese impulso por habitar la escuela. “Con lo que pasó ese día de Operación Masacre —cuenta— sentí un acto de reparación de la infancia, y creo que la escuela debe ser eso, porque la escuela debe igualar. No puede igualar lo que la sociedad pare diferente, pero el Estado tiene la oportunidad desde la escuela de reparar, hasta cierto punto, esas diferencias”.

De huellas y leyes

Cuándo / cuando hacemos escuela bucea en las huellas educativas y rastrea experiencias, voces, leyes y proyectos de política pública desde 1976 hasta la actualidad. Buscar esas huellas es ir detrás de “aquel camino que nos conduzca a los niños, de tal manera que quede algo en ellos, tal vez para siempre”, escriben.

Rigatuso cuenta que decidieron empezar con el último golpe de Estado porque, más allá de que encuentran allí un punto de quiebre social, hay también una memoria: “La escuela antes, durante y pos (dictadura) sigue siendo la misma excepto por esos compañeros rebeldes que se asociaban entre sí. Y durante la dictadura muchos cerramos la puerta del salón y si nadie nos batía decíamos lo nuestro”. Marcelo vivió esa larga noche como alumno y apunta: “Había gente que se jugaba la vida y me parece que había que rescatarlo”. En el libro sostienen que la dictadura trajo aparejada, junto con la represión abierta y el disciplinamiento social, la pobreza y la desocupación, lo que se reflejó en las aulas en cuestiones cotidianas como las cartucheras de los alumnos, que de ser personales pasaron a ser reemplazadas por útiles de la “familia” que se compartían entre hermanitos. O en disposiciones tan puntuales como la que prohibía mencionar la palabra pobreza “como causa que influyera en la calidad de los aprendizajes”.

Para Rigatuso otro gran hilo de libro es la convicción de que no hay escuela sin proyecto educativo que alcance a todos. Una escuela inclusiva pero que a su vez no deje de lado los contenidos: “Hay compañeros muy buenos que tienen esa idea de que el contenido puede dejarse de lado con «el pobrecito». Pero si dejamos de lado el contenido dejamos al pibe a donde la sociedad lo puso, afuera, en un lugar marginal. Esa es la permanente batalla por pensar”.

image.jpg El libro de los docentes rosarinos fue publicado por Negro Salí Ediciones. Foto: Silvina Salinas / La Capital

Inicialmente el libro se iba presentar en los primeros meses de 2020, el año del inicio de la pandemia. Un contexto que entienden hizo que muchas diferencias sociales saltaran por los aires, se profundizaron o incluso se visibilizaran. El acceso a la tecnología fue quizás la cara más obvia. Pero también entienden que allí se jugó el compromiso y actualización permanente de los docentes para incorporar nuevas formas de enseñar. Por eso para Nelda Rossi un buen docente “tiene que tener muy buena formación, estar seguro y convencido de lo que tiene que hacer, y ser apasionado con lo que hace”. Para Guillermero, ese buen docente no puede disociar su labor escolar de cómo se maneja en la vida. Y sobre todo estar siempre dispuesto a repensar todo el tiempo lo que está haciendo y transmitiendo a sus alumnos. Estar dispuesto a interpelarse todo el tiempo y no buscar una receta mágica. “Esa es la palabra —dice Rigatuso—, porque un buen docente es aquel que es capaz de interpelarse y poner en cuestión su propio saber y buscar más herramientas. Y una buena escuela es la que trabaje con proyecto educativo, con equipo y con propuestas sometidas siempre a interpelación. El proyecto no es lo que se escribe en una planilla y se guarda en un armario, es algo que se discute permanentemente y se corrige no sin conflicto, porque siempre hay tensiones”.

image (2).jpg Elena Rigatuso y Nelda Rossi junto a Hortensia, quien recordó en el libro su experiencia como exalumna de las hermanas Olga y Leticia Cossettini.

El limonero de Hortensia

El único que capítulo que sale un poco de ese recorrido histórico que arranca con el golpe de 1976 es el dedicado a Hortensia, una mujer casi centenaria que fue alumna de las Cossettini en la Escuela Serena. Conocerla fue para estos tres docentes un momento conmovedor. En el libro ese diálogo está escrito casi sin edición, de la forma más coloquial posible. Una decisión estética para reflejar de la forma más fiel posible ese diálogo intergeneracional de quien aprendió de Olga y Leticia Cossettini. Y de Leila Cossettini, su prima, a la que Hortensia también recuerda como una maestra muy presente en la escuela Carrasco.

“Teníamos mucha incertidumbre de no saber con quién nos íbamos a encontrar. Ella tenía 97 años en ese momento y fue algo increíble”, cuenta Nelda. Ver las fotos de Hortensia y sus cuadernos escolares, escuchar su voz y sus recuerdos fue para los tres docentes una experiencia de mucha riqueza. Sobre todo porque significó acercarse a un testimonio directo de cómo era la Escuela Serena, el coro, la visita a los museos o la participación de alumnas y alumnos en obras de teatro. Para Marcelo, quizás lo más conmovedor fue descubrir que cada contenido y actividad estaba perfectamente hilvanada una con la otra. Y que esa escuela distinta era y aún es posible. “Una cosa es leer sobre eso —dice Marcelo— y otra que te lo cuente alguien que lo vivió, por eso me conmovió escucharla”. Casi sobre el final del libro, escriben: “Al conocer a Hortensia y buscar las ramas de su limonero, comenzó formalmente la escritura de este libro. Fue traer al presente aquella enseñanzas recibidas en la niñez, dadas con la pasión de un maestro, cargadas de sentimientos, imágenes, formas, colores y perfumes. Cuando los recuerdos nos arrancan una sonrisa y se cuentan con dulzura, sin lugar a dudas estamos en condiciones de decir que hubo huella, y que si hay huella hay memoria”.