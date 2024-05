Estudiantes secundarios de Rosario se movilizan en defensa de la educación pública

Nehuén Fossaroli es alumno de la Nigelia Soria e integrante de la Feser, y en diálogo con La Capital contó que la movida surgió tras una asamblea estudiantil . "Ahí lo que analizamos es que l a educación pública en la Argentina está bastante desfinanciada , tenemos muy malas condiciones edilicias en muchas escuelas, donde se caen los techos y los chicos pasan frío porque no hay gas ", dijo el estudiante.

"No podemos aprender cursando en salones donde no entramos, pasamos frío, no tenemos un asiento donde sentarnos y tenemos miedo de que se caiga un techo o se rompa una ventana", señalan desde la Federación. Se suman además al pedido de diputados nacionales de votar en contra de la ley bases "que busca precarizar las formas de trabajo, quitarle la posibilidad de jubilarse a un montón de trabajadores y trabajadoras y poner en jaque la soberanía de nuestros recursos naturales con el RIGI".